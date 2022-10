https://sputniknews.lat/20221004/encuentran-en-israel-44-monedas-de-oro-bizantinas--fotos-1131149620.html

Los arqueólogos en Israel han descubierto un tesoro de 44 monedas de oro bizantinas, entre otros objetos de valor. 04.10.2022, Sputnik Mundo

Las monedas del tesoro fueron acuñadas por el Imperio bizantino durante el reinado del emperador Focas (602 a 610 d. C.) y el emperador Heraclio (610 a 641 d. C.). Todas las piezas encontradas eran monedas de oro sólido que estuvieron en circulación durante la era bizantina.Expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel —IAA, por sus siglas en inglés— fecharon las últimas monedas en el alijo en la época de la conquista musulmana de la Palestina bizantina, que ocurrió en el año 635 d. C., según un comunicado.La experta en numismática de la IAA, Gabriela Bijovsky, comunicó que "la mayoría de las monedas son del emperador bizantino Heraclio y lo que es particularmente interesante es que en sus primeros años como emperador, solo se representaba su retrato en la moneda, mientras que después de un corto tiempo, también aparecieron las imágenes de sus hijos". "De hecho, uno puede ver a sus hijos creciendo, desde la infancia hasta que su imagen aparece en las monedas como su padre, quien está representado con una larga barba", añadió.Los investigadores descubrieron las monedas en la Reserva Natural Hermon Stream, en el norte de Israel, que una vez fue el sitio de la antigua ciudad de Banias —también conocida como Paneas o Panias— y en un momento sirvió como un sitio de culto para Pan, un dios griego de la fertilidad que era mitad humano y mitad cabra. Los cristianos creen que es el sitio donde "el apóstol Pedro proclamó a Jesús como Cristo", según el comunicado.El alijo de monedas se encontró alojado en la base de un muro de piedra y los expertos creen que lo dejó allí alguien que huía durante la conquista musulmana.Además de las monedas, los investigadores encontraron ruinas de edificios, canales y tuberías de agua, de igual forma un horno para hacer cerámica, monedas de bronce y fragmentos de artefactos de cerámica, vidrio y metal."El descubrimiento del tesoro de monedas también puede arrojar luz sobre la economía de la ciudad de Banias durante los últimos 40 años de dominio bizantino", admitió Lerer.

