Expertos prevén que la OPEP+ reduzca la producción de petróleo y sería una estocada para Biden

Expertos prevén que la OPEP+ reduzca la producción de petróleo y sería una estocada para Biden

La OPEP+ se reúne este 5 de octubre en Viena, el primer encuentro presencial de sus integrantes, entre ellos Rusia, desde el inicio de la pandemia.

Y es que en esta reunión se podría dar el ya previsto anuncio de la OPEP+: la reducción de la producción de hasta 1 millón de barriles por día, lo que a su vez generaría un alza en el precio del petróleo, un escenario que Estados Unidos ha querido evitar a toda cosa. En entrevista con Sputnik, Ángel Balderas, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien previó que la OPEP+ cumplirá con dicho pronóstico. La decisión que se prevé, indicó Balderas Puga, sería un duro golpe para Estados Unidos, país que, dijo, ha sido el principal impulsor de las sanciones contra Rusia, uno de los países que conforma la OPEP+. En septiembre pasado, el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak sentenció que la idea de poner un límite al precio del petróleo ruso es absurda, y Moscú no entregará petróleo y productos petrolíferos a los países que apoyen esta decisión."Estados Unidos es quien impulsó las sanciones europeas contra Rusia, no estando afectado el país (EEUU) en primer plano y, además, sacando raja de la venta de gas natural a Europa", explicó docente, quien indicó que Biden ha estado empujando a que sean otros países que paguen el precio de las sanciones contra Rusia. ¿Quién pagará los platos rotos? Si la OPEP+ cumple con los pronósticos, los países que se verán afectados en mayor medida serán los que componen Europa Occidental. "Las principales víctimas va a ser Europa", señaló el especialista, quien recordó que estas naciones son importadoras de petróleo por lo que la decisión les impactará directamente. "Si aumenta el precio, Alemania, Italia, Francia, Rumanía, Suecia... no tienen ni petróleo ni gas". Aunque en menor medida, la decisión incluso podría alcanzar a América Latina, sobre todo la parte central, que aunque tienen gas, importan petróleo. Balderas Puga aseveró que es muy improbable que la OPEP+ siga la línea de Biden en cuanto a subir sustancialmente la producción, pues esto comprometería las riquezas de los países petroleros. "En Medio Oriente se ha seguido una línea diferente a Europa donde se ha visto una subordinación completa (con EEUU) por parte de la clase política y eso los ha llevado a los problemas que tienen (...) yo creo que los países petroleros cuidarán lo más que puedan su producción", explicó. Si la OPEP+ hiciera caso de las presiones norteamericanas, dijo el catedrático, los países petroleros estarían dilapidando su riqueza "para seguir presionando a Rusia".

