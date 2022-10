https://sputniknews.lat/20221004/los-suministros-de-armas-a-ucrania-son-una-guerra-indirecta-emprendida-contra-rusia-por-occidente-1131167696.html

Los suministros de armas a Ucrania son "una guerra indirecta emprendida contra Rusia por Occidente"

Los suministros de armas a Ucrania son "una guerra indirecta emprendida contra Rusia por Occidente"

EEUU y el resto de la OTAN siguen repitiendo que prestarán ayuda a Ucrania. Sin embargo, los expertos creen que con sus acciones aportan más para prolongar al... 04.10.2022, Sputnik Mundo

Los suministros de armas planeados por Washington y sus socios a Kiev son una guerra indirecta contra Rusia, enfatizó el subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Estatal de Moscú, Vladímir Shapoválov."EEUU habrá hecho un trabajo preventivo con sus aliados, que también anunciarán otro suministro de armas. Este tipo de acción por parte de Estados Unidos y sus socios es una grave violación del derecho internacional. Se trata de una forma de escalar la tensión, que no ayuda a resolver el conflicto en Ucrania, sino que solo sirve para agravarlo. Estamos hablando de una guerra indirecta emprendida contra Rusia por Occidente: Estados Unidos y sus aliados", destacó el analista.Añadió que las negociaciones entre Washington y Kiev sobre la ayuda adicional a Ucrania indican que antes de la próxima reunión en la base aérea de Ramstein, EEUU se informará de las necesidades militares de Kiev para anunciar la entrega de armas.Shapoválov también señaló que el dinero asignado por Washington para la ayuda militar a Kiev iría principalmente "a las necesidades del complejo industrial militar estadounidense y su estimulación".Falta de armas en OccidentePor su parte, el director del Centro de Estudios Militares y Políticos, Alexéi Podberiozkin afirmó que no había "nada extraordinariamente nuevo y avanzado" en las actuales entregas de armas de Washington a Kiev.Agregó que Estados Unidos no tiene suficientes armas ni equipos militares para satisfacer todas las necesidades del régimen de Kiev."Aunque la capacidad de producción de Estados Unidos es enorme, se necesitará un año o año y medio para ponerlos a pleno rendimiento. A menos, por supuesto, que se produzca una revolución en la élite política estadounidense durante este tiempo y se realicen algunos ajustes en el rumbo de la política exterior de Washington en relación con Ucrania. Esto puede ocurrir después de las elecciones al Congreso, si los republicanos obtienen la mayoría absoluta. Entonces será mucho más difícil para el demócrata [presidente de EEUU, Joe] Biden promover sus iniciativas sobre el caso ucraniano", dijo el experto.Al mismo tiempo, Podberiozkin señaló que, en comparación con EEUU, que todavía puede suministrar algo a Kiev, algunos Estados europeos han agotado casi sus reservas de armas, aunque otros podrían seguir enviando cierto armamento a Ucrania."Son capaces de transferir algunas docenas de obuses o viejos lanzadores automáticos antiaéreos. Pero es improbable que llegue al armamento moderno, como los tanques Leopard. En un número limitado, los europeos desecharán sus reservas. Pero estos pocos tramos son rápidamente destruidos por las Fuerzas Armadas rusas. Además, el déficit de munición no se compensa totalmente con las nuevas entregas de los países de la UE. Todo lo que entregan los países europeos se suele liquidar en una semana, pero se necesitan al menos varios meses para fabricar esas armas", afirmó el experto.Podberiozkin subrayó que las Fuerzas Armadas rusas están luchando ahora no solo contra los radicales ucranianos, sino contra toda la "maquinaria de combate occidental combinada".Anteriormente, hubo informes de algunos medios de comunicación que citaban a funcionarios de la Administración presidencial sobre los planes de Estados Unidos de anunciar la entrega de otros cuatro complejos Himars a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda por un valor de 625 millones de dólares.Rusia había enviado una nota a los Estados miembros de la OTAN sobre los suministros de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que los países de la OTAN estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania. El vocero del presidente ruso, Dmitri Peskov, señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuía al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendría un efecto negativo.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero. El presidente ruso, Vladímir Putin, describió su propósito como el de proteger a las personas que fueron objeto de intimidación y genocidio del régimen de Kiev durante ocho años. Para ello, dijo, se planea desmilitarizar y desnacionalizar Ucrania, para llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de los sangrientos crímenes contra la población civil en Donbás. El objetivo final de la operación, según el comandante en jefe, es la liberación de Donbás y la creación de condiciones que garanticen la propia seguridad de Rusia.

