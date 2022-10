https://sputniknews.lat/20221004/que-consecuencias-tendria-el-limite-estadounidense-al-suministro-de-semiconductores-a-china-1131169944.html

¿Qué consecuencias tendría el límite estadounidense al suministro de semiconductores a China?

¿Qué consecuencias tendría el límite estadounidense al suministro de semiconductores a China?

Estados Unidos prepara nuevas restricciones a la exportación de semiconductores y equipos para su producción a China, informaron algunos medios. Dada la... 04.10.2022, Sputnik Mundo

La compañía taiwanesa de producción de semiconductores TSMC es la mayor productora de chips en el mundo: hasta el 90% de los más avanzados chips se fabrican allí. Asimismo, entre sus clientes se encuentran Apple e Intel.De ahí que la nueva decisión de Washington de limitar las exportaciones de semiconductores a China lleve graves consecuencias para el propio país norteamericano, ya que las compañías de Estados Unidos dependen de las producciones en Taiwán.Las medidas restrictivas de Washington no son nada más que una competencia desleal de los norteamericanos, comentó a Sputnik el director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico, Serguéi Sanakóev.Además, en cuanto al desarrollo de la red 5G, el analista pone de relieve que los estadounidenses dependen de las tecnologías chinas. Por eso, según él, es casi imposible aislar China de las innovaciones.Aun así, tales decisiones de Washington provocarían un golpe muy fuerte al propio país norteamericano. El experto detalló que "los semiconductores taiwaneses utilizan materias primas de China, y en ese sentido dependen más de la China continental que de Estados Unidos. Así que el resultado para los americanos será ciertamente desastroso". También Sanakóev llamó a Estados Unidos a no olvidar que Taiwán pertenece a China y no es parte del mundo estadounidense.El periódico The Washington Post citando sus fuentes ya había informado que Washington está elaborando nuevas medidas para restringir las exportaciones de semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores.

