En su opinión, los medios de comunicación alimentan a la gente con diferentes narrativas, en particular, que Rusia y China son malas, mientras que Estados Unidos es bueno.El artista tildó también de mentiras y propaganda las publicaciones de los medios de comunicación occidentales sobre los crímenes supuestamente cometidos por los militares rusos en Ucrania. Waters ha hecho repetidas declaraciones sobre el conflicto en Ucrania. Por ejemplo, en su opinión, la operación militar especial fue una respuesta al movimiento de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Además, el músico criticó el suministro de armas a Kiev y calificó de criminal de guerra al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su falta de voluntad de llamar al régimen ucraniano a dialogar con Moscú. Por ello, fue incluido en la base de datos del escandaloso sitio web Peacemaker.En agosto, Waters atribuyó la responsabilidad de provocar la crisis ucraniana a Estados Unidos y a sus dirigentes. En sus palabras, los estadounidenses "por su mentalidad quieren gobernar el mundo" y los ciudadanos de otros países "tienen que sufrir" por ello. El cofundador de Pink Floyd calificó lo que está ocurriendo en Ucrania como "una pantalla perfecta para la clase dominante" que no quiere que el conflicto termine, sino que "quiere gobernar el mundo, quiere que haya unos pocos extremadamente ricos en el mundo".Asimismo, envió una carta a Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que le recordó que su marido no cumplió con sus promesas de campaña de llevar paz a Donbás, reconocer la autonomía parcial de las regiones de Donetsk y Lugansk y respetar los Acuerdos de Minsk.

