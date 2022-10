https://sputniknews.lat/20221004/una-lucha-a-muerte-entre-un-leopardo-y-uno-de-los-animales-mas-valientes-de-la-sabana--video-1131167315.html

Una lucha a muerte entre un leopardo y uno de los animales más valientes de la sabana | Video

Una lucha a muerte entre un leopardo y uno de los animales más valientes de la sabana | Video

El tejón de la miel es un animal que no teme pelear contra las especies más peligrosas que viven en la Tierra. Esta vez, un leopardo capturó a un ejemplar de... 04.10.2022, Sputnik Mundo

El video muestra que la víctima del leopardo no dudó a la hora de luchar por su vida. El tejón de miel no dejó a su adversario salir de la batalla sin heridas. Hasta último momento no queda claro si el tejón de miel por fin logra escapar del leopardo.También, es evidente que, en su lucha audaz, el tejón de miel le arrancó una oreja del leopardo, lo que confirma que este animal parecido a un hurón puede dañar gravemente a uno de los grandes mamíferos de África.Aun así, el leopardo parece haber ganado la batalla al llevar a su prensa en garras. Los dos rivales se han escapado de la vista de quienes grababan el video.

