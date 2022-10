Acusan a EEUU de querer resucitar a la oposición en Bolivia con su informe del golpe de 2019

https://sputniknews.lat/20221005/acusan-a-eeuu-de-querer-resucitar-a-la-oposicion-en-bolivia-con-su-informe-del-golpe-de-2019-1131190834.html

Acusan a EEUU de querer resucitar a la oposici贸n en Bolivia con su informe del golpe de 2019

El informe del Gobierno de Estados Unidos sobre el el derrocamiento de Evo Morales en 2019 tuvo diversos recibimientos en Bolivia.

El texto presentado por el Gobierno de Joe Biden reafirma la teor铆a de que en octubre de 2019 el entonces candidato y tambi茅n presidente Evo Morales (2006-2019) cometi贸 fraude electoral para mantenerse en el poder. Esta versi贸n ya era sostenida en el informe de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es Luis Almagro.El documento estadounidense tambi茅n avala la investigaci贸n del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, seg煤n la cual durante el Gobierno de facto de Jeanine 脕帽ez (2019-2020) se cometieron masacres como la de Sacaba, en Cochabamba el 15 de noviembre de 2019, y la de Senkata, en La Paz, el 19 de noviembre de 2019.El expresidente Morales abri贸 un hilo en su cuenta de Twitter para formular su descargo. Acus贸 al Gobierno norteamericano de actuar "con doble moral", porque en su informe expresa su "solidaridad" con las v铆ctimas de las masacres y violaciones de derechos humanos, "autorizadas con el decreto 4078, mejor conocido como Decreto de la Muerte del Gobierno de facto que financi贸, apoy贸 y defendi贸".Si bien el presidente Arce no se manifest贸 sobre este informe, s铆 lo hizo a trav茅s del canciller Rogelio Mayta, quien en conferencia de prensa evalu贸 que EEUU no tiene ninguna atribuci贸n para hacer investigaciones sobre asuntos internos de otros pa铆ses."Nosotros, como regla, respetamos que las naciones resuelvan sus cuestiones internas. Hay cosas que hieren nuestra sensibilidad humana y nos preocupan. No obstante, aunque podemos tener criterios, no los hacemos p煤blicos", dijo Mayta.El canciller destac贸 que ning煤n pa铆s hizo informes sobre la vulneraci贸n de derechos humanos en EEUU: "Nosotros no hacemos cr铆ticas, no hacemos an谩lisis, ni reportes sobre eso. No tratamos de ser jueces de ellos, respetamos".Una mano a la oposici贸n bolivianaGabriel Villalba, director del Centro de Estudios Nuestroamericano, dijo a Sputnik que 鈥渃on informes de este tipo EEUU pretende levantar el 谩nimo de la oposici贸n al Gobierno de Arce鈥.Record贸 que el pasado 24 de septiembre, d铆a del departamento de Santa Cruz, 32 legisladores de la oposici贸n pidieron tomarse un descanso para concurrir a las celebraciones.Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovecharon la ausencia de la oposici贸n para votar por un nuevo Defensor del Pueblo.Esta elecci贸n estaba trabada en la Asamblea Legislativa desde hac铆a meses, justamente porque los legisladores de las agrupaciones opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) imped铆an que se alcancen los dos tercios de votos que manda la Constituci贸n para la elecci贸n del defensor. Finalmente, fue elegido en este cargo el abogado Pedro Callisaya.Para el analista, el Gobierno de Biden analiz贸: "'Tenemos que respaldar pol铆ticamente, tenemos que articular un discurso que se posicione a nivel regional para darle un espaldarazo a estos deficientes opositores que tiene el MAS'".Seg煤n Villalba, "por eso surge este informe. Desde afuera pareciera que se fortalece la oposici贸n al MAS. Pero dentro del pa铆s ni van ni para atr谩s ni para adelante los opositores".La reacci贸n de la oposici贸nDesde la c谩rcel, la expresidenta de facto 脕帽ez aplaudi贸 la publicaci贸n de este documento: "El informe de EUA (Estados Unidos de Am茅rica) reconfirma el fraude electoral en Bolivia, cometido por Evo Morales y el gobierno del MAS en 2019, igual que lo denunciado por la OEA y la Uni贸n Europea".Parad贸jicamente, la expresidenta tambi茅n est谩 procesada por las masacres que costaron la vida de 38 personas durante sus primeros d铆as de Gobierno.Carlos Mesa fue presidente entre 2003 y 2005, tambi茅n fue candidato en las elecciones presidenciales de 2019 鈥攍as que originaron el golpe鈥 y 2020, cuando perdi贸 ante Arce. Como l铆der de Comunidad Ciudadana, se bas贸 en el informe de EEUU para escribir en sus redes sociales: "No queda ninguna duda en Bolivia y el mundo que el MAS hizo fraude y que hoy busca impunidad y olvido con persecuci贸n y mentiras".Otras figuras de la oposici贸n como Jorge Tuto Quiroga tambi茅n manifestaron su apoyo al informe del Gobierno de Biden. Quiroga fue vicepresidente de Hugo Banzer (1997-2001) y lo sucedi贸 en la presidencia cuando el anciano militar 鈥攄ictador entre 1971 y 1978鈥 tuvo que renunciar por motivos de salud, hasta cumplir su mandato en 2002.Tres a帽os sin justiciaUna parte del informe de EEUU destaca que hasta ahora no hay justicia para las v铆ctimas de las masacres cometidas en el contexto del golpe y la instauraci贸n del Gobierno de facto. Gloria Quispe, presidenta de la Asociaci贸n de V铆ctimas de la Masacre de Senkata, dio la raz贸n a ese p谩rrafo."Duele esta situaci贸n, pero por ser pobres no tenemos un bufete de abogados. Hab铆amos pedido ayuda a la CIDH en ese aspecto, ahora pedimos nuevamente porque la gente humilde no cuenta con econom铆a y por eso no hay justicia", asegur贸 la hermana de Antonio, quien falleci贸 a los 24 a帽os por un tiro en la cabeza."La gente que tiene plata se contrat贸 hasta bufete de abogados. Nosotros somos olvidados", expres贸.Quispe pidi贸 que se aceleren los procesos judiciales: "Hasta el momento no hay una sentencia para todos los militares o polic铆as que est谩n detenidos por el caso Senkata. Lo nuestro no es odio, ni es maldad. No deseamos lo peor a nadie. Lo 煤nico que queremos es lo justo, porque lo que nos hicieron no tiene perd贸n ni olvido".

