https://sputniknews.lat/20221005/eeuu-esta-en-panico-por-los-planes-de-la-opep-de-recortar-la-produccion-de-petroleo-1131198895.html

EEUU "está en pánico" por los planes de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo

EEUU "está en pánico" por los planes de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, trata de disuadir a los miembros de la OPEP+ de que decidan recortar la producción de crudo antes... 05.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-05T13:14+0000

2022-10-05T13:14+0000

2022-10-05T13:15+0000

economía

opep

joe biden

eeuu

petróleo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107126/59/1071265951_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_76407527453fdae5aa40ce542bbfae1e.jpg

"En los últimos días, altos funcionarios de energía, economía e internacionales de la Administración del presidente Joe Biden participaron en el cabildeo con sus homólogos extranjeros en los Estados aliados de Oriente Medio, incluyendo Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para votar en contra de la reducción de la producción de petróleo", lanzó la publicación. Según CNN que obtuvo registros de los principales mensajes de la Administración Biden, la amenaza de recortar la producción de petróleo se describe como un "desastre total" y un "acto enemigo". "Es importante que todo el mundo entienda lo mucho que está en juego ahora", dijo un interlocutor del medio. Otra fuente del medio describe el estado de ánimo en la Casa Blanca como de "pánico" total. Los países de la OPEP+ se reunirán en la sede de la organización en Viena el 5 de octubre por primera vez desde marzo de 2020 para discutir el futuro del acuerdo para limitar la producción de petróleo.Los miembros del comité ministerial de seguimiento serán los primeros en reunirse y harán una recomendación sobre otros parámetros del acuerdo, basándose en un análisis del mercado del petróleo.A continuación, se celebrará una reunión de todos los jefes de las delegaciones de la OPEP+, donde se tomará la decisión final. Fuentes de la organización informaron que la posibilidad de una nueva reducción de la producción de petróleo está en agenda. De acuerdo con algunos medios de comunicación, se está discutiendo una reducción de la producción de uno a dos millones de barriles por día. Es posible que los países acuerden una reducción gradual, en lugar de un recorte único.Se señala que esta decisión podría provocar un repunte de los precios del petróleo y, por tanto, una subida de los precios de la gasolina en Estados Unidos, a solo cinco semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.McNally añadió que un gran recorte de la OPEP+ antagonizaría a la Casa Blanca, aunque los funcionarios podrían esperar a ver cómo responden los precios antes de apretar el gatillo de las respuestas políticas.Industria de esquistoLa industria de esquisto de Estados Unidos no intervendrá para llenar el vacío dejado por un recorte de la producción de crudo de la OPEP+, destacaron los ejecutivos del sector energético a Reuters.Los ejecutivos añadieron que la OPEP+ sigue controlando el mercado y que el esquisto estadounidense no puede intervenir para compensar cualquier descenso de la producción. La OPEP+ recortó la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles en mayo de 2020 debido a la caída de la demanda provocada por la pandemia. Los términos del acuerdo se ajustaron entonces varias veces, y a partir de agosto la alianza pasó a la fase final de retirada de sus recortes. Según los términos, la OPEP+ aumentó la producción en 100.000 barriles para septiembre, pero la redujo en la misma cantidad en octubre y volvió a los parámetros de agosto.Al mismo tiempo, varios países de la OPEP+, debido a recortes naturales de la producción, problemas técnicos o limitaciones externas, no pueden aumentar la producción hasta sus niveles permitidos. En particular, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Congo y Angola han tenido dificultades.Ya en agosto, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, anunció que la OPEP+ empezaría a trabajar pronto en un nuevo acuerdo petrolero para después de 2022. Al igual que antes, la alianza tiene toda la influencia que necesita para influir en la volatilidad del mercado, incluidos los recortes de producción, indicó.

https://sputniknews.lat/20221004/expertos-preven-que-la-opep-reduzca-la-produccion-de-petroleo-y-seria-una-estocada-para-biden-1131184089.html

https://sputniknews.lat/20221004/que-es-el-petroleo-y-para-que-sirve-1131139560.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

opep, joe biden, eeuu, petróleo