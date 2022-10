https://sputniknews.lat/20221005/el-presidente-de-argentina-promociona-ley-que-capacita-en-ambiente-a-trabajadores-del-estado-1131214883.html

El presidente de Argentina promociona ley que capacita en ambiente a trabajadores del Estado

El presidente de Argentina promociona ley que capacita en ambiente a trabajadores del Estado

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó un acto para presentar la ley Yolanda, que promueve la formación en materia... 05.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-05T18:33+0000

2022-10-05T18:33+0000

2022-10-05T18:33+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

sociedad

medioambiente

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123795717_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_731a32e3ef3af08ae6c72750ef52383c.jpg

Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural Kirchner, el gobernante destacó que el desafío que tiene el país es compaginar el desarrollo con la preservación del ambiente."Este no es un problema que puede venir, el problema ya está; el problema no puede esperar al mañana, el problema es hoy y debemos resolverlo con seriedad, no solo hablando", afirmó el mandatario.En su reflexión sobre el peligro que entraña el cambio climático, Fernández se refirió a EEUU como uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, alberto fernández, sociedad, medioambiente, cambio climático