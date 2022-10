https://sputniknews.lat/20221005/en-peru-sede-de-la-asamblea-de-la-oea-almagro-no-es-querido-por-la-izquierda-ni-por-la-derecha-1131216200.html

En Perú, sede de la Asamblea de la OEA, Almagro "no es querido por la izquierda ni por la derecha"

En Perú, sede de la Asamblea de la OEA, Almagro "no es querido por la izquierda ni por la derecha"

Comenzó en Lima la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En otro orden, un nuevo sangriento motín en una cárcel de Ecuador profundiza una crisis. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-10-05T22:00+0000

2022-10-05T22:00+0000

2022-10-05T22:00+0000

en órbita

mario abdo benítez

paraguay

itaipú (central hidroeléctrica)

perú

organización de estados americanos (oea)

luis almagro

pedro castillo

antony j. blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1131217333_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f796bd9ef18afc150385571248527780.jpg

En Perú, sede de la Asamblea de la OEA, Almagro "no es querido ni por la izquierda ni por la derecha" En Perú, sede de la Asamblea de la OEA, Almagro "no es querido ni por la izquierda ni por la derecha"

La Asamblea de la OEA fue inaugurada el miércoles 5 por el presidente Pedro Castillo, quien dialogó con organizaciones civiles. El evento se extenderá hasta el viernes 7 de octubre, con 31 representantes oficiales.Este jueves 6 será la primera y segunda sesión plenaria de la Asamblea, donde se presentará el informe anual del Consejo Permanente del organismo.El evento no contará con la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua por decisión de EEUU, país sede del organismo, crítico de sus gobiernos.El secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, visita ahora Lima tras su paso por Chile, el miércoles 5.El entrevistado agregó que Almagro "no es querido ni por la izquierda ni por la derecha en Perú"."Es posible que el rol del presidente anfitrión, Castillo, sea similar al que cumplió en la Asamblea General de la ONU. Representando la posición de un país democrático, con estímulos a la inversión privada, con un discurso de la diplomacia nacional de los últimos 30 años, como estar en contra de ocupaciones exteriores o apoyando la autodeterminación de los pueblos", opinó Godoy.El politólogo abordó los temas relevantes a tratar en la Asamblea, donde se destacan la seguridad alimentaria de la región y la protección a los derechos humanos.Asimismo, se abordarán temas de interés internacional con efectos en el continente. Son los casos del impacto de la pandemia por COVID-19 y las consecuencias del conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia, que repercuten en el alza de los combustibles, así como la escasez de fertilizantes, problema que en particular afecta a Perú, entre otras naciones.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un nuevo sangriento motín carcelario en Ecuador agrava la crisis en el sector, que lleva varios meses. Conversamos con Henry Allan, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central del Ecuador.Por otra parte, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez vetó la ley para indemnizar a 16.000 personas que construyeron la represa Itaipú, compartida con Brasil. Dialogamos con Daniel Espínola, coordinador nacional del colectivo de Hijos y Herederos de ex obreros de Itaipú.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

paraguay

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

oea, luis almagro, pedro castillo, antony blinken, mario abdo benítez, itaipú, ecuador