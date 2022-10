https://sputniknews.lat/20221005/le-dicen-merluzo-y-se-burlan-de-su-trastorno-las-bromas-a-boric-que-rayan-en-el-bullying-1131189596.html

El tono irónico de la noticia fue interpretado por algunos como una burla al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que padece Boric, una condición que el mismo presidente ha transparentado y que lo lleva a realizar algunos gestos y movimientos particulares.En ocasiones anteriores, el presidente chileno había tomado las bromas en su contra con liviandad, pero en este caso consideró que se había roto un límite. "Sr. editor de Publimetro Chile, el TOC no hace ver 'personas imaginarias'. Le pido no contribuya a la estigmatización de la salud mental que abunda tristemente en las redes", escribió Boric, usando su cuenta personal de Twitter.El medio contestó que en ningún caso el ánimo fue contribuir a las burlas y los editores decidieron bajar el artículo de sus redes sociales y también del sitio web.Romero explicó que hacer comedia sobre una condición o sobre el físico de las personas "es simplemente bullying". "Se hizo antes con (el expresidente) Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que lo molestaban por sus tics involuntarios, o con (la expresidenta) Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), que se burlaban de su físico", apuntó.El comediante añadió: "En el caso de Boric, por lo que he podido ver durante su mandato, los memes y las burlas han sido más fomes (sin gracia) porque lo atacan con cosas personales, algo que se da mucho en la gente de derecha".No change, No columpio"Subir al columpio" en Chile significa mofarse de alguien. De aquella expresión, Romero y sus compañeros de El Sentido del Humor acuñaron la frase "No change, no columpio", que quiere decir: si la persona no puede cambiar algo en lo inmediato, no se debe hacer bromas sobre ello.La máxima desaconseja, por ejemplo, burlarse de alguien por su color de piel, su estatura o su contextura física. En esa línea, Romero señaló ser más partidario de aquella comedia que critica la administración de Boric, su forma de pensar o incluso, aquella que aborda el estilo más "relajado" que tiene para vestir.Uno de los episodios graciosos que marcó las últimas semanas del presidente se registró a finales de septiembre, cuando participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Boric se tomó la fotografía oficial con el secretario general, António Guterres, y a los pocos minutos los internautas captaron que el zapato del chileno estaba roto, al punto de abrirse. "Bromear con eso está bien, y da mas risa que hacerlo sobre su TOC", puntualizó Romero.Los comentarios divertidos y los memes que brotaron en las redes sociales por el calzado dañado, se sumaron a los de otras imágenes similares del mandatario que dan vuelta en Internet, mostrándolo con la camisa fuera del pantalón frente a La Moneda (sede de Gobierno) o dando un discurso con la ropa sin planchar. Por esas postales, los detractores de Boric lo llaman "el mamarracho".No obstante, muchos seguidores del presidente valoran que su outfit sea menos formal, siendo coherente con el estilo que impuso cuando comenzó su carrera política como diputado en 2014. Boric generó polémica en ese entonces entre el conservadurismo chileno al negarse a entrar con corbata al Congreso. Y aunque hoy es menos común, aún quedan algunos que le piden a Boric vestir la formal prenda en las actividades presidenciales.Un insulto importado"A los chilenos, con este merluzo, les esperan días de gloria", señaló en marzo el periodista español Carlos Herrera. El locutor y presentador de radio utilizó este marítimo apodo mientras conducía su programa "Herrera con Cope", para burlarse de Boric cuando asumió el cargo.El epíteto, que en España hace referencia a un hombre "tonto" o "poco hábil", comenzó a ser replicado por los detractores chilenos de Boric, quienes utilizan el concepto a diestra y siniestra y hasta lograron elevarlo al nivel de tendencia en Twitter. Aunque la palabra no tiene mucho sentido ni uso en Chile, los contrarios al presidente ya la adoptaron como su sobrenombre preferido para Boric.Gabriel Boric, militante del partido de izquierda Convergencia Social, se convirtió en 2021 en el presidente más votado de la historia de Chile, y al asumir el cargo en marzo de este año, se transformó también en el mandatario más joven, con 36 años de edad.

