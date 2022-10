https://sputniknews.lat/20221005/los-ojos-de-latinoamerica-puestos-sobre-las-elecciones-en-brasil-1131187450.html

Los ojos de Latinoamérica puestos sobre las elecciones en Brasil

El enfrentamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del gigante sudamericano acapara la... 05.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

política

argentina

💬 opinión y análisis

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y el expresidente Lula da Silva (2003-2010) irán a balotaje el 30 de octubre para definir quién ocupará la primera magistratura del gigante sudamericano desde 2023. La relativa paridad en los resultados del domingo 2 —Lula cosechó el 48,4% de los votos contra el 43,2% del actual presidente— indica que no hay nada definido.Si bien Lula quedó al borde de un triunfo en primera vuelta —para el que requería el 50% de los sufragios—, Bolsonaro obtuvo mejores resultados que los esperados. No solamente se ubicó a apenas cinco puntos de su adversario, sino que se consolidó como la primera fuerza en el Congreso —tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado— y alcanzó la victoria en ocho estados.Ante este panorama, los interrogantes giran en torno a los efectos de la victoria de uno u otro candidato. La clave es: ¿qué alcance podría tener el impacto de los resultados electorales a nivel regional?Escenario abierto"El final está abierto: en estos 30 días, el que se equivoque perderá", dice a Sputnik Diego Guelar, exembajador argentino en Brasil, China y Estados Unidos. El diplomático valora positivamente la paridad entre ambos candidatos: "El favorito es Lula, pero que [la elección] sea reñida es muy bueno para el país y la región. Esto muestra que existe tanto una derecha como una izquierda fuerte".Con este diagnóstico sobre las probabilidades de uno y otro coincide Santiago Juncal, magíster en Estudios Internacionales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. "Lula tiene una ventaja importante: obtuvo más de seis millones de votos de diferencia y no veo que Bolsonaro pueda rescatar los votos de otros candidatos. Creo que es más probable un triunfo de Lula: veo muy difícil que se le pueda escapar", opina.Dos miradas sobre la regiónLas palpables diferencias de ambos candidatos cobran relevancia para el continente dados sus efectos prácticos en las relaciones con los países vecinos: Brasil es la economía más grande de Latinoamérica —seguida por México y Argentina— y de su posicionamiento depende en gran medida el grado de integración de la región.En este marco, la postura de cada contendiente esboza un panorama diferente. Para Juncal, un triunfo de Bolsonaro "desterraría cualquier posibilidad de integración regional. Para él, esta nunca fue tan importante como para Lula".Caso contrario sería el de una victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT): "Lula tiene conciencia de la integración latinoamericana. Tiene perspectivas alentadoras a nivel regional", considera el exembajador Guelar.De cualquier manera, Guelar cree que de ser electo, Bolsonaro "va a ser muy bien recibido por la comunidad internacional: creo que marcharía al centro forzadamente, no veo que se vuelque hacia los extremos".Todo cambiaEl contexto va a ser muy complejo para cualquier Gobierno, considera Juncal, porque el expresidente Lula "no va a poder replicar las condiciones que en su momento le generaron un liderazgo tan fuerte” en sus primeros dos mandatos, entre 2003 y 2010, cuando el fundador del Partido de los Trabajadores consolidó su figura como referente regional.Según esta perspectiva, "la bonanza económica que existió en los primeros años de este siglo ya no existe más. Adicionalmente, el sistema internacional está agudizado por conflictos muy fuertes, fundamentalmente entre Estados Unidos y China".Pero además, Lula estaría muy condicionado internamente, "no solo porque el bolsonarismo llegó para quedarse como fuerza política, sino por las alianzas que generó él mismo", es decir, su acuerdo con Geraldo Alckmin, de la socialdemocracia brasileña e histórico rival de Lula, como su candidato a vicepresidente.Argentina en el reflejo de BrasilLas elecciones en el gigante sudamericano son seguidas de cerca en Argentina, donde el Frente de Todos —encabezado por Alberto Fernández y su vice, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ambos afines al líder del PT— buscará ganar nuevamente en los comicios presidenciales del 2023."Un triunfo de Lula podría regenerar las esperanzas del Frente de Todos de cara a las elecciones, pero siempre terminan pesando más los factores internos que el clima externo", considera Juncal, para quien las elecciones en Brasil no son lo determinante, no hay un alineamiento claro de arrastre entre ambos países.Para el Gobierno de Fernández sería estratégicamente favorable un triunfo de Da Silva. Sobre todo por la histórica alianza que el brasileño constituyó con el expresidente argentino, Néstor Kirchner (2003-2007), cuya viuda es la actual vicepresidenta.Sin embargo, Juncal remarca que el contexto es muy diferente, incluso a pesar de que en la región haya Gobiernos progresistas como el de Gabriel Boric en Chile o el de Gustavo Petro en Colombia, que hacen pensar que puede recrearse la integración de esos años.Expectativa globalEl exembajador deposita en la jerarquía del país vecino su esperanza de encontrar un gobierno centrado: "Veo con optimismo este escenario. A Argentina le favorece un Brasil equilibrado" porque el rol de Brasil en la región "es de liderazgo: mi expectativa es que cumpla ese rol, más allá de quién gane", concluye.Juncal concuerda, pues lo que pase en Brasil es importante para la estabilidad regional. Tal es la relevancia del país en el continente que las autoridades argentinas ya están proponiendo nuevos acuerdos de integración de cara al futuro.La conclusión, para Juncal, es "la imposibilidad de construir hegemonía como en otra época, teniendo en cuenta la oposición férrea que tenga cualquier ganador", dada la situación económica mundial, los efectos de la pandemia y el conflicto en Europa.

brasil

argentina

brasil, elecciones generales en brasil (2022), luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, política, argentina, 💬 opinión y análisis