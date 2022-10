https://sputniknews.lat/20221005/moscu-las-ciudades-en-donde-las-tropas-rusas-se-replegaron-seran-parte-de-rusia-para-siempre-1131197223.html

Moscú: las ciudades en donde las tropas rusas se replegaron "serán parte de Rusia para siempre"

Moscú: las ciudades en donde las tropas rusas se replegaron "serán parte de Rusia para siempre"

MOSCÚ (Sputnik) — 05.10.2022

Al vocero le preguntaron si hay contradicción entre la promesa de Moscú a los nuevos territorios de que siempre serán parte de Rusia, y que el Ministerio de Defensa confirmara la retirada de sus militares de varias localidades ubicadas en estos territorios.Además, subrayó que el cambio del formato de la operación militar especial de Rusia en Ucrania para convertirla en una operación antiterrorista es una prerrogativa del presidente del país, Vladímir Putin."Es del todo una prerrogativa del Comandante en Jefe Supremo, el presidente del país. A día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión de este tipo, se trata de la operación militar especial que está en marcha", dijo ante los periodistas.El vocero de la presidencia rusa también desmintió las informaciones de varios medios sobre otra eventual alocución de Putin a la nación.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.El 30 de septiembre, Putin selló los acuerdos de adhesión a Rusia de ambas repúblicas, así como de las provincias de Jersón y Zaporozhie, controladas por las tropas rusas. La firma siguió a los referendos que estos territorios celebraron del 23 al 27 de septiembre, y en los que el 'sí' a la unión con Rusia ganó por mayoría abrumadora.El 1 de octubre el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las fuerzas aliadas se retiraron de Krasni Limán para evitar ser cercados por las tropas ucranianas. La ciudad de Krasni Limán, un importante nudo ferroviario que forma parte de la aglomeración de Kramatorsk, fue liberada a finales de mayo de 2022.Iniciativa de Viena sobre la crisis de UcraniaAustria no presentó a Rusia su iniciativa para resolver la situación en torno a Ucrania, declaró Peskov.Este 5 de octubre, el diario The Hill informó que Austria propuso ser anfitriona de las negociaciones para disminuir las tensiones en torno a Ucrania.El pasado 30 de septiembre, durante la firma de los acuerdos sobre la incorporación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie a Rusia, Vladímir Putin declaró que Moscú le pide a Kiev detener inmediatamente las hostilidades y regresar a las negociaciones.Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin se mantenga en el cargo de presidente de Rusia.Moscú y Kiev sostuvieron varias rondas de negociaciones para conseguir un acuerdo que pusiera fin a la operación militar especial rusa desplegada en el territorio ucraniano desde el pasado 24 de febrero, pero tras la reunión presencial celebrada el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, no volvieron a retomarlas.Acusaciones a la Casa BlancaLas declaraciones del Pentágono sobre posibles ataques contra Crimea con el uso de sistemas de lanzacohetes múltiples Himars, confirman la implicación directa de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que aumenta la gravedad de la situación, declaró Peskov.Con anterioridad la subsecretaria adjunta de Defensa de EEUU, Laura Cooper, aseguró que los misiles guiados para los sistemas Himars, suministrados por Washington a Kiev, son capaces de eliminar la gran mayoría de los objetivos en el campo de batalla, en particular, en Crimea.El 4 de octubre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania, que incluye cuatro lanzacohetes múltiples, 32 piezas de artillería, 200 vehículos blindados y otras armas a Ucrania por un valor total de 625 millones de dólares.La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento de gobierno en Kiev.

