¿Qué significa la reducción de la producción petrolera para el mercado?

Alexéi Grómov, director de Energía del Instituto de Energía y Finanzas y miembro del Panel de Expertos Técnicos del Diálogo Energético Rusia-OPEP, explicó a... 05.10.2022, Sputnik Mundo

Durante la reunión de la OPEP+ este 5 de octubre, los países miembros acordaron recortar la producción de crudo, a pesar de que la habían aumentado gradualmente antes. Grómov nombró las razones por las que la dicha producción se empezó a reducir gravemente por primera vez en el último año.Como consecuencia, los países de la OPEP+ tomaron una decisión consolidada de recortar la producción en dos millones de bpd. El experto explicó que esta cantidad se debe a que los países de la OPEP+, a pesar de declarar una recuperación gradual de la producción por parte de los Estados miembros del acuerdo en cada reunión hasta septiembre/octubre, no cumplieron de hecho con su decisión."La cantidad total de producción acumulada y no recuperada en los países de la OPEP+ ya había superado el millón de barriles de petróleo al día en septiembre de este año. En otras palabras, si los países de la OPEP+ hubieran anunciado un recorte de la producción de un millón de bpd a partir de este mes de noviembre, no habría pasado nada en el mercado", explicó.Según Grómov, dos millones de barriles diarios son una "clara oportunidad de los países de la OPEP+, especialmente de Arabia Saudita y Rusia, de recortar la producción", lo que está en la esfera de interés de Moscú, que espera la entrada en vigor del embargo petrolero de la UE el 5 de diciembre de 2022. Además, apuntó que siguen existiendo grandes riesgos de que el G7 y los países candidatos a la adhesión a la UE decidan imponer un tope de precios al petróleo ruso. Como resultado, "es evidente que veremos una cierta reducción de las exportaciones rusas de petróleo ya a finales de este año o principios del próximo", dijo el experto. Sin embargo, en su opinión, Rusia no tiene nada que perder porque el país ya habría tenido que limitar su producción debido a las restricciones a la exportación que recibirá a partir de diciembre de este año, por lo que el país obtuvo la legítima oportunidad dentro del acuerdo OPEP+ para estabilizar el mercado mundial del petróleo. "Creo que es una solución muy elegante y hermosa para Rusia", señaló Grómov.Recorte y preciosGrómov indicó que la OPEP+, respecto a la cuota establecida, ya no produce más de un millón de barriles de petróleo al día, principalmente a expensas de una serie de países que no cumplen sus cuotas de recuperación de la producción.Detalló que los recortes de producción reales serán menores, pero incluso eso será suficiente para invertir la tendencia de los precios en el mercado mundial del petróleo, que es lo que quiere la OPEP+. Destacó también que en los últimos días, los precios del petróleo se situaron por debajo de los 90 dólares por barril, llegando a acercarse a los 80 dólares, y esto "no conviene a los países de la OPEP+ que quieren mantener los precios del petróleo en niveles más cómodos para que la industria petrolera siga siendo atractiva para la inversión"."Los precios volverán a ser más o menos los de este verano. Estarán en un corredor por encima de los 90-95 dólares. Quizás en algunos periodos lleguen a los 100 dólares por barril. Este pasillo es cómodo para todos", enfatizó.En opinión de Grómov, en este contexto, Rusia estará dispuesta a ofrecer a China lotes adicionales de petróleo ruso con un descuento muy importante respecto al precio mundial en ese momento y de todos modos a precios cómodos para ambas partes. "Reforzar la cooperación petrolera bilateral será mutuamente beneficioso para Rusia y China desde un punto de vista puramente económico", resumió Grómov.Anteriormente, el viceprimer ministro ruso Alexandr Novak había declarado que Rusia considera que el precio del petróleo de 70 dólares por barril es óptimo y que el presupuesto para 2023 está elaborado con este precio.

