Rusia debate con Birmania las exportaciones de combustibles y GNL

Rusia debate con Birmania las exportaciones de combustibles y GNL

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia y Birmania estudian las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y combustibles, aseguró el responsable del Ministerio de Exteriores

"Avanza la colaboración entre Rusia y Birmania en el ámbito energético. El tema de los envíos de gas natural licuado y combustibles rusos a Birmania está en la agenda", dijo el diplomático a Sputnik.Nozdriov agregó que los dos países abordan también la participación de las compañías rusas en la modernización de las refinerías del Estado asiático.En recientes declaraciones a Sputnik, el primer ministro birmano, Min Aung Hlaing, comunicó que su país comenzó a adquirir derivados de petróleo a Rusia y que estaba dispuesto a usar el rublo en las transacciones.Interés de la ASEAN en la energía de RusiaCasi todos los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tienen interés en aumentar las importaciones de los recursos energéticos procedentes de Rusia, afirmó Nozdriov."Rusia tiene una gran experiencia en la cooperación energética con varios países de la ASEAN, en particular con Vietnam. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que nuestros planes en este ámbito dependen sobre todo de las necesidades de nuestros socios del Sudeste Asiático. Prácticamente todos los países de esta región manifiestan, en mayor o menor medida, su interés por aumentar las importaciones de hidrocarburos procedentes de Rusia", dijo.Según el representante de la Cancillería rusa, Moscú se propone no sólo incrementar las entregas sino también implementar "proyectos más avanzados", destinados al desarrollo conjunto de los yacimientos de petróleo y gas y al establecimiento de capacidades de refinado.En el contexto de la cooperación entre Rusia y Birmania en materia energética, Nozdriov reveló que está previsto suministrar los hidrocarburos al país sudasiático, en particular, los productos derivados del petróleo y el gas natural licuado.Las dos naciones también examinan la posibilidad de modernizar la industria petrolera birmana con la ayuda de empresas rusas, agregó.

