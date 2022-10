https://sputniknews.lat/20221005/the-new-york-times-eeuu-cree-que-el-gobierno-de-ucrania-esta-detras-del-atentado-contra-duguina-1131216479.html

'The New York Times': EEUU cree que el Gobierno de Ucrania está detrás del atentado contra Dúguina

'The New York Times': EEUU cree que el Gobierno de Ucrania está detrás del atentado contra Dúguina

Autoridades del Gobierno de Ucrania podrían estar detrás del atentado en donde murió Daria Platónova (Dúguina), politóloga rusa de 29 años, de acuerdo con... 05.10.2022, Sputnik Mundo

Fuentes consultadas por el medio indicaron que Estados Unidos no participó en el atentado y que las autoridades de dicho país no recibieron ninguna información previa al ataque. "Se habrían opuesto si hubieran sido consultados", señalaron los testimonios anónimos al diario, quienes incluso reprimieron a los ucranianos ante el acto. De acuerdo con The New York Times aunque Estados Unidos comparte labores de inteligencia con Ucrania, dicho país no siempre informa al Gobierno de Biden sus próximas acciones; sin embargo, el texto detalla que por parte de las autoridades estadounidenses existe la presión de que los ucranianos les brinden más detalles. Asimismo, el diario apunta que Kiev ha reconocido discretamente haber matado a funcionarios rusos en Ucrania y haber saboteado las fábricas y los depósitos de armas rusos. "Los países tradicionalmente no discuten las acciones encubiertas de otras naciones por temor a que se revelen sus propias operaciones, pero algunos funcionarios estadounidenses creen que es crucial frenar lo que ven como un aventurerismo peligroso, en particular los asesinatos políticos (por parte de Ucrania)", reza el reporte. Anteriormente Servicio de Seguridad Federal de Rusia anunció que los servicios especiales de Ucrania estaban detrás del asesinato. Según el Servicio de Seguridad Federal , la ciudadana ucraniana Natalia Vovk perpetró el asesinato y luego huyó de Rusia a Estonia.Alexandr Duguin es líder del movimiento neoeurasianista de Rusia y unos de los ideólogos del llamado "Mundo Ruso".Duguin, cuyas ideas habrían influido en la política de Rusia de estos últimos años, está sujeto desde 2015 a las sanciones de EEUU por "acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la soberanía o la integridad territorial de Ucrania".En una entrevista de 2020, Duguin definió el neoeurasianismo como una síntesis de las ideologías de derecha e izquierda cuyos elementos son la lucha por un mundo multipolar; la oposición del continentalismo al atlantismo, la búsqueda de una alternativa al liberalismo a escala global, el reconocimiento del valor de todas las culturas y todos los pueblos, el antirracismo y el antinacionalismo; así como la lucha contra la hegemonía y la colonización.

