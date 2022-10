https://sputniknews.lat/20221006/el-kremlin-un-tope-al-precio-del-petroleo-sera-nocivo-para-todos-los-paises-1131231024.html

El Kremlin: un tope al precio del petróleo será nocivo para todos los países

El Kremlin: un tope al precio del petróleo será nocivo para todos los países

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, aseguró que el intento de aprobar restricciones para los precios en el mercado energético sería destructivo... 06.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-06T12:58+0000

2022-10-06T12:58+0000

2022-10-06T13:10+0000

economía

rusia

opep

📈 mercados y finanzas

petróleo

Estados Unidos y varios países de la UE intentan influir en las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proponiendo sus ideas "absurdas", según el portavoz del Kremlin."En esta situación no se trata de una cuestión de solidaridad con ningún país en particular. Todo el mundo tiene interés en que los mercados sean estables y, por supuesto, un gran número de países comprende lo absurdo de las drásticas decisiones que se barajan en estos momentos en la Unión Europea, incitadas por Estados Unidos para introducir techos de precios, lo que podría tener un impacto muy destructivo en los horizontes futuros de los mercados energéticos y perjudicar a prácticamente todos los Estados", señaló Peskov a los periodistas.La UE aprobó este 6 de octubre el octavo paquete de sanciones contra Rusia, donde se incluyen las bases para limitar el precio del petróleo ruso en el transporte marítimo. El 5 de octubre, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, aseguró que Rusia está dispuesta a mantener relaciones económicas exclusivamente con los países consumidores que respeten los mecanismos del libre mercado.Un "bulo" sobre el transcurso de la movilización parcialLa información, publicada anteriormente por el diario Forbes Russia, de que casi 700.000 ciudadanos rusos abandonaron el país desde el inicio de la movilización parcial el 21 de septiembre parece ser un bulo, afirmó el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.Indicó que no tiene el número exacto de los rusos que abandonaron el país desde el inicio de la movilización parcial, pero recalcó que las cifras "son mucho menos" de las publicadas por el medio.El 21 septiembre, en una alocución televisada a la nación, el presidente Vladímir Putin decretó la movilización parcial de los reservistas, que, según el Ministerio de Defensa, englobará a 300.000 personas y es necesaria para controlar los territorios liberados en el Donbás.

2022

rusia, opep, 📈 mercados y finanzas, petróleo