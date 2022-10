https://sputniknews.lat/20221006/estados-unidos-busca-crear-un-gran-deposito-de-armas-en-taiwan-ante-amenaza-china-1131256736.html

Estados Unidos busca crear un "gran depósito de armas" en Taiwán ante "amenaza" china

Estados Unidos planea construir un gran depósito de armas en Taiwán ante la supuesta amenaza de una ofensiva por parte de China. Según reportes de funcionarios... 06.10.2022, Sputnik Mundo

Citados por el medio The New York Times, aseguran que, ante ese escenario teórico, es necesario que Taipéi cuente con armamento suficiente para responder.Washington mantiene desde 1979 la política de asegurar a Beijing que no apoya la independencia de Taiwán. Así, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su país sigue apoyando la posición política internacional que reconoce una sola nación china. Sin embargo, los funcionarios citados por The New York Times opinan que es necesario garantizar que Taiwán tenga suficientes armas para defenderse.No obstante, el suministro de armas a Taiwán enfrenta diversos desafíos, pues Estados Unidos y sus aliados han priorizado el envío de armamento a Ucrania, afectando sus propias reservas, mientras que los fabricantes de armas exigen garantía de que tendrán un flujo constante de pedidos a largo plazo para abrir nuevas líneas de producción. En tanto, Washington no sabe cómo podría responder China si aceleran los envíos de armas a Taiwán.De cualquier forma, el 2 de septiembre la administración de Biden anunció que aprobó su sexto paquete de armas a Taiwán, que consiste en una venta de 1.100 millones de dólares que incluye 60 misiles antibuque costeros Harpoon.En respuesta a la visita a la isla de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, China intensificó las maniobras militares alrededor de Taiwán y cortó los lazos militares con Estados Unidos y, además, prohibió la importación de 100 alimentos taiwaneses, entre ellos cítricos, galletas y pescados, y suspendió las exportaciones de arena a la isla, un material clave para la construcción, industria en crecimiento en Taipéi durante la pandemia.El factor económico clave en torno a la situación, aseguran varios expertos, es que Taiwán produce el 66% de los microchips que se utilizan en todo el mundo, de acuerdo con la revista Fortune. Empresas como Apple, Tesla e Intel dependen de la producción taiwanesa, por lo que una afectación a la cadena de suministro tendría repercusiones a nivel global.Los vínculos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

