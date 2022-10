https://sputniknews.lat/20221006/ginebra-aprueba-plan-para-ahorrar-energia-frente-al-invierno-1131238095.html

Ginebra aprueba plan para ahorrar energía frente al invierno

Ginebra aprueba plan para ahorrar energía frente al invierno

GINEBRA (Sputnik) — Las autoridades de la ciudad suiza de Ginebra adoptaron un plan de medidas para el ahorro de la energía ante la llegada del invierno

En particular, fue pospuesto el inicio de la temporada de calefacción al 15 de octubre y queda prohibido usar calentadores eléctricos individuales en los edificios administrativos.Además, se establece que la temperatura en los gimnasios no puede superar los 17°C, mientras el alumbrado navideño debe ser apagado a las 22.30.Las fuentes y los monumentos tampoco serán iluminados.Anteriormente las autoridades de Suiza declararon que en caso de escasez de gas en los edificios, la temperatura en las habitaciones no debe superar los 19 grados.El portavoz del departamento de Economía del país, Markus Spörndli, avisó que los ciudadanos que no cumplan con las directrices del Gobierno corren riesgo de ser multados o castigados con hasta tres años de prisión.Los precios a la electricidad y la energía aumentaron por las sanciones antirrusas por parte de Europa. Eso provocó una crisis económica en la mayoría de los países del continente, incluso en España.

