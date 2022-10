https://sputniknews.lat/20221006/la-causa-por-el-atentado-contra-fernandez-de-kirchner-gira-hacia-el-presto-un-polemico-youtuber-1131241137.html

La causa por el atentado contra Fernández de Kirchner gira hacia 'el Presto', un polémico 'youtuber'

américa latina

argentina

cristina fernández de kirchner

📰 intento de atentado contra cristina fernández

córdoba

youtuber

Hasta el momento, la Justicia argentina detuvo a cuatro personas vinculadas al intento de magnicidio contra la vicepresidenta: Fernando Sabag Montiel, quien gatilló contra la exmandataria, su novia Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, líder del grupo de vendedores de copos de azúcar—tarea a la que se dedicaban la pareja de implicados— y Agustina Díaz, compañera de colegio de Uliarte.Sin embargo, nuevas revelaciones del caso involucran también al youtuber e influencer argentino Eduardo Prestofelippo, conocido como el Presto, quien mantuvo un vínculo de al menos tres meses con Uliarte, por lo que se investiga si hubo instigación al delito.Prestofelippo, que tiene más de 360.000 seguidores en Instagram (dependiente de Meta, cuya actividad —Facebook e Instagram— es considerada extremista por el Gobierno de Rusia), es conocido por realizar apología de la violencia en sus videos. Incluso llegó a amenazar a Fernández de Kirchner y hostigar a la primera dama, Fabiola Yáñez. Por este último caso, el youtuber fue condenado y debió cumplir prisión domiciliaria durante 30 días.De hecho, su perfil en redes sociales ha sido suspendido en varias oportunidades por declaraciones de odio, principalmente hacia las mujeres.El argentino, que se presenta como editor del sitio Data 24, intentó ser candidato a legislador de la provincia de Córdoba en 2019 por el partido libertario Unión Ciudadana, aunque fue rechazado por haber nacido en Entre Ríos, según confirmó el periodista argentino Raúl Tuny Kollman.La nueva línea investigativa se sustenta en audios enviados entre Uliarte y el Presto."Creía que sí, que ibas a ser un poquito malito, ah... ¿Qué? ¿No ibas a ser así de dulce y de tierno? No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta del Presto y me agrada. Me agrada mucho", se escucha decir a Uliarte.El mensaje es respondido por el youtuber, que manifiesta haberse sentido a gusto con la mujer. Los mensajes encontrados entre ambos indicarían que los dos mantuvieron un vínculo entre mayo y finales de julio de 2022.La Justicia pretende determinar si Uliarte, considerada la planificadora del ataque, pudo haber sido influenciada por el Presto, por quien sentía admiración.Aún hay interrogantes en el caso, pero la línea investigativa intenta dilucidar la estructura de la banda dispuesta a matar a la vicepresidenta y los pasos que tomaron para la planificación de este ataque, así como otros previos contra la Casa Rosada, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Instituto Patria.

argentina

córdoba

