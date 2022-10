La OEA desoyó propuesta de Bolivia y México y mantiene a enviado de Juan Guaidó

https://sputniknews.lat/20221006/la-oea-desoyo-propuesta-de-bolivia-y-mexico-y-mantiene-a-enviado-de-juan-guaido-1131256557.html

Por mayoría, y con el apoyo de EEUU, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) garantizó la permanencia en el órgano de un representante del opositor venezolano Juan Guaidó, tras rechazar una propuesta de Bolivia y México, entre otros países, para dejar sin efecto esa irregularidad.En la sesión del 6 de octubre en Lima, la Asamblea no alcanzó los votos necesarios para aprobar la moción que buscaba "revocar" la participación en el organismo de un miembro venezolano que, lejos de representar al Gobierno presidido por Nicolás Maduro, responde al opositor Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país desde 2019.La moción había sido presentada por las delegaciones de México, Bolivia, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago y requería 24 votos para ser aprobada.Sin embargo, solo obtuvo 19 votos a favor. Cuatro delegaciones votaron en contra, nueve se abstuvieron y dos estuvieron ausentes.La petición de los países expresa a la OEA que el Gobierno de Venezuela ya comunicó su denuncia de la carta de la OEA en abril de 2017 y que el país caribeño dejó de pertenecer formalmente al organismo el 27 de abril de 2019.Por ese motivo, los países entienden que la presencia de un supuesto representante venezolano es irregular. De hecho, la resolución propuesta advierte que la resolución en que "se aceptó un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019 no concuerda con las disposiciones de la Carta" de la organización.En efecto, en enero de 2019 una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano designó como representante ante la OEA a Gustavo Tarre Briceño. Sin embargo, para Caracas la designación carece de valor al no representar al Gobierno de Venezuela sino al mecanismo montado por el opositor Juan Guaidó.Al no alcanzar los votos suficientes para revocar la participación del enviado de Guaidó a la OEA, el opositor venezolano podrá continuar con un miembro en el organismo, incluso a pesar de que la OEA oficializó la salida de Venezuela.A pesar del apoyo de la mayoría en la OEA, Tarre Briceño no participó de la Asamblea General en Lima para evitar confrontar con los países que denuncian que su participación es irregular. El propio Tarre Briceño envió una carta al organismo anunciando que no asistiría.La carta atribuye a "el rechazo de algunos países de la región" al supuesto 'gobierno interino' de Guaidó llevó a que el debate de la Asamblea General se enfoque "en las credenciales de nuestra delegación". Tarre Briceño muestra su preocupación por la postura de varios países que adelantaron que "no se adherirán a las resoluciones aprobadas con la presencia de Venezuela"."Para evitar que se genere nuevamente ese debate y asegurarnos de que nuestro trabajo y el de la OEA no se vean afectados decidimos que lo mejor es no participar en este periodo de sesiones de la Asamblea General. Para ello nos hemos asegurado de que nuestros objetivos quedasen plasmados en las distintas resoluciones que se aprueben y declaraciones que se firmen", agrega la carta del representante de Guaidó.

