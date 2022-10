https://sputniknews.lat/20221006/la-policia-argentina-recupera-datos-del-telefono-de-principal-acusado-de-atentar-contra-vice-1131252200.html

La Policía argentina recupera datos del teléfono de principal acusado de atentar contra vice

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina (PSA) logró recuperar el contenido del teléfono celular del Fernando Sabag Montiel... 06.10.2022

"Recuperaron datos del teléfono de Sabag Montiel", informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.La PSA, una de las cuatro fuerzas federales que tiene Argentina, logró recuperar mensajes de la plataforma Telegram desde 2020, la información de tres cuentas de correo, y todo lo que Sabag Montiel, autor material de la tentativa de asesinato, había había subido a la nube de Google.En la misma noche del atentado, el 1 de septiembre, la jueza instructora del caso, María Eugenia Capuchetti, ordenó a la Policía Federal que extrajera en el mismo juzgado la información del celular del principal acusado.Los técnicos utilizaron un programa israelí llamado UFED, pero no pudieron acceder al contenido del aparato porque estaba asegurado con contraseña.Durante su declaración indagatoria el viernes 2 de septiembre, Sabag Montiel se negó a facilitar la clave para desbloquear el teléfono, así que la jueza dispuso que funcionarios de su juzgado enviaran el teléfono a la PSA.Al recibir el teléfono, la Policía de Seguridad Aeroportuaria labró un acta en el que advertía que el celular había llegado en un sobre abierto y en modo avión. Una vez analizó el teléfono, la PSA descubrió que el aparato se había resetado.La Oficina de Criminalística de esta fuerza comenzó el 28 de septiembre las tareas periciales dirigidas a intentar recuperar los datos que pudieran continuar alojados en las aplicaciones albergadas en el teléfono de Sabag Montiel.Por instrucción de la jueza Capuchetti, se inició un intento de extracción de la información alojada en la nube del teléfono, con la presencia de la querella de Cristina Fernández y peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), bajo la órbita de la Procuración General de la Nación (la jefatura de la Fiscalía).El procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características. Así se obtuvo información de tres cuentas de Google, lo que permitió restablecer las contraseñas mediante el equipo de comunicaciones y el abonado telefónico. De esta manera, se logró recuperar la totalidad de los registros en estas cuentas.Aunque no se encontraron copias de seguridad de WhatsApp, sí se descargaron los datos existentes en la nube del servidor de la aplicación.Con respecto a Instagram (red social de la compañía Meta, prohibida en Rusia por extremista), todas las cuentas detectadas habían sido suspendidas por la empresa, Meta (empresa prohibida en Rusia por extremista), por lo que se recomendó a la justicia que arbitre los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible.En relación a Facebook (red social de la compañía Meta, prohibida en Rusia por extremista), no se encontraron cuentas vinculadas. En cuanto a Telegram, se logró obtener acceso a la cuenta de Sabag Montiel y se descargaron todos los datos del servidor.El director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, entregó personalmente el informe a la jueza Capuchetti. Las áreas de investigación técnicas de la PSA analizarán y procesarán ahora el material obtenido.Cuatro personas fueron detenidas hasta el momento por el ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de su rostro sin que saliera ninguna bala de la recámara.En esta causa fueron procesados con prisión preventiva tanto Sabag Montiel como su pareja, Brenda Uliarte, considerada coautora de la tentativa de asesinato de Cristina Fernández.También fueron detenidos Nicolás Carrizo, jefe de la banda que vendía algodones de azúcar a la que pertenecían Sabag Montiel y Uliarte, y Agustina Díaz, amiga de esta última.Carrizo y Díaz, que se encuentran en prisión preventiva, solicitaron su excarcelación a un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, después de que la jueza Capucchetti rechazara liberarlos.La situación procesal de ambos todavía debe ser definida por la magistrada, mientras la querella, en representación de Fernández, pidió que se cite a indagatoria a otros vendedores de la banda.

