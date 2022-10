https://sputniknews.lat/20221006/medvedev-llama-a-occidente-a-capitular-en-la-batalla-economica-1131241558.html

Medvédev llama a Occidente a capitular en la batalla económica

Medvédev llama a Occidente a capitular en la batalla económica

Llamar a la cordura a Occidente es inútil cuando debería pedir clemencia en la batalla económica perdida, sostuvo el vicepresidente del Consejo de Seguridad... 06.10.2022, Sputnik Mundo

"Es inútil apelar a la discreción de nuestros enemigos en Occidente. Tampoco es necesario. Los enemigos deberían verse obligados a pedir clemencia en una batalla económica perdida. Y terminar con su rendición completa e incondicional", escribió Medvédev en su canal de Telegram.Asimismo, el mandatario sostuvo que Occidente fracasó en su intento de destruir la economía rusa. Está confiado en que Rusia tiene un "margen de seguridad necesario", así como oportunidades para el desarrollo.Medvédev señaló que los países occidentales aún no pudieron entender que la economía del país euroasiático se adaptó perfectamente a las sanciones y sigue viva, a pesar de todas las restricciones impuestas por parte de sus enemigos.El expresidente ruso comparó las sanciones con los círculos del infierno y aconsejó seguir adelante, ya que no sirve de nada dar vueltas al "pecador designado".De todos modos, Occidente está listo para ir hasta el final con las sanciones antirrusas sin sentido, expresó Medvédev. Así, aseguró que Rusia "no tiene ilusiones" sobre estas decisiones europeas y las consecuencias para todo el mundo no se harán esperar.Este fue el mensaje que el funcionario difundió en su cuenta de Telegram al comentar el octavo paquete de sanciones aprobado por la UE. En este documento se establecen las bases para poner un tope al precio del crudo ruso en el transporte marítimo. También ampliaron las prohibiciones a las importaciones y exportaciones de productos rusos como el acero, la maquinaria, los productos químicos, los plásticos y los cigarrillos por un valor de 7.000 millones de euros.

