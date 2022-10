https://sputniknews.lat/20221006/moscu-tilda-de-sesgada-posicion-de-la-secretaria-de-la-onu-sobre-referendos-en-ucrania-1131227203.html

Moscú tilda de sesgada posición de la Secretaría de la ONU sobre referendos en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La posición de la Secretaría General de la ONU sobre los referendos en Ucrania es sesgada, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores

Según el comunicado, durante una rueda de prensa del 5 de octubre Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, "como si tratara de justificarse" y no pronunció "nada nuevo ni esperanzador", confirmando "otra vez un enfoque sesgado y sin principios de la Secretaría al asunto ucraniano".El documento agrega que "hay que cambiar esta posición [ya que] no queda bien para la Secretaría de la ONU ni su jefe".Ante todo "el secretario general no debe tener 'posición' propia sobre las cuestiones territoriales; según la Carta [de la ONU], este cargo prevé realizar funciones del principal oficial administrativo de la ONU", subraya el comunicado.El 29 de septiembre Guterres declaró que "la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jérson y Zaporozhie de Ucrania no tendría valor legal y merece ser condenada".El 5 de octubre, Dujarric afirmó que Guterres no pretendió insultar a Rusia con sus declaraciones sobre los referendos de adhesión, sino que estaba cumpliendo con sus deberes como jefe del organismo.

