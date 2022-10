https://sputniknews.lat/20221006/por-que-occidente-impide-a-rusia-participar-en-la-investigacion-del-sabotaje-contra-el-nord-stream-1131229975.html

¿Por qué Occidente impide a Rusia participar en la investigación del sabotaje contra el Nord Stream?

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

nord stream 2

"La presencia de Rusia elimina la posibilidad de manipular los resultados de la investigación, como ocurrió con el Boeing MH17 de Malasia, el envenenamiento de los Skripal y otros procesos iniciados por Occidente. Al impedir que Rusia participe en la investigación, Occidente reconoce el riesgo de que se descubran hechos incómodos, en particular sobre Estados Unidos, que tiene todo un historial de sabotaje internacional", aseguró Leonid Krutakov, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Finanzas del Gobierno ruso.Krutakov enfatizó que si se confirman las suposiciones de Rusia sobre la responsabilidad de Washington en los atentados, esto dejaría a Europa con una opción innecesaria: hacer la vista gorda y encontrar una excusa plausible... o bien, enfrentarse a Estados Unidos.Por su parte, el director de la Fundación Franklin Roosevelt de Estudios Estadounidenses de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, Yuri Roguliov, calificó de absurdos los intentos de los países occidentales de culpar a Rusia."Es ridículo acusar a Rusia de causarse daños materiales a sí misma. Rusia no necesita realizar sabotajes para privar a Europa de gas. Es más fácil cerrar la válvula. Sin embargo, los políticos europeos proestadounidenses necesitan algo para alimentar la campaña antirrusa mediante el cumplimiento de los encargos de Estados Unidos, por lo que se hacen los correspondientes ataques contra Moscú. Aunque creo que el público occidental tiene poca fe en estas acusaciones", concluyó Roguliov.Asimismo, destacó que Europa no trata de encontrar al responsable de la emergencia del gasoducto.Este 6 de octubre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia transmitió por vía diplomática que lamenta profundamente no se quiera involucrar al país euroasiático en la investigación de los atentados terroristas contra los ramales del Nord Stream y agregó que no considera posible llevar a cabo ninguna investigación objetiva sin la participación rusa.Lo mismo confirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, añadiendo que la reticencia a permitir que el propietario de Nord Stream investigue los atentados sugiere que algunos países tienen algo que ocultar. Afirmó también que la falta de voluntad de Dinamarca de involucrar a Rusia en la investigación puede indicar que Copenhague sabe quién llevó a cabo el ataque.El 26 de septiembre se produjeron atentados terroristas contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa, el Nord Stream y el Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador del Nord Stream, informó de que las emergencias en los gasoductos no tienen precedentes y no se pueden estimar los tiempos de reparación. Gazprom informó el 3 de octubre de que la presión en los ramales dañados de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 se estabilizó, que las fugas de gas han cesado y que se está bombeando gas de otro ramal de Nord Stream 2 para comprobar su integridad. Por su parte, los guardacostas suecos dijeron ese día que una fuga "menor" del Nord Stream 2 continuaba e incluso aumentaba ligeramente.La Fiscalía General de Rusia inició un caso de terrorismo internacional a raíz de los daños sufridos por el gasoducto Nord Stream. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Jeppe Kofod, declaró que el Gobierno estaba decidido a negar la participación de Rusia en la investigación del sabotaje y en la identificación de los responsables.

