¿Qué está detrás de la pobreza energética en África?

En la actualidad, África vive una situación paradójica: mientras cuenta con sus propias reservas de petróleo y gas natural, sufre de pobreza energética. Aproximadamente estas reservas acumulan el 12% de petróleo y el 9% de gas del mundo.Aun así, con la crisis en la zona europea con los altos precios y la inflación enorme, los países de la UE les dan la espalda al continente africano y a sus problemas. Lo único que ocupa la mente de los líderes europeos es cómo salirse con la suya en el marco de la inseguridad energética en su región.Existen dos factores del porqué Occidente sigue explotando las riquezas de África, explica Mamdouh G. Salameh, economista internacional especializado en petróleo y experto en energía mundial."El primero es la vieja visión racista de que los pueblos africanos son atrasados e inferiores a los occidentales y, por tanto, no pueden defenderse ni proteger sus recursos naturales. En pocas palabras, es factible. El segundo factor es la codicia y el beneficio, que son el núcleo del sistema capitalista occidental de aprovecharse de los pueblos pobres e indefensos y explotar sus recursos sin dejarles beneficiarse lo más mínimo de sus recursos robados. Así es como se construyeron los imperios occidentales en África y en todo el mundo en los siglos XIX y XX", lanzó Salameh.De hecho, los países centroafricanos cuentan con recursos, pero no disponen de las infraestructuras (refinerías, oleoductos y gasoductos) para la extracción de petróleo ni para la distribución de la energía. Tampoco tienen finanzas para construirlas, aseveró el economista."El beneficiario último de la pobreza energética de África, sobre todo de los productos refinados, son las compañías petroleras occidentales", aseveró Salameh.La larga historia del gasoducto africanoEl experto pone como ejemplo la situación en torno al gasoducto vía Sáhara. Esto es una prueba contundente de que Occidente impide que África fomente su sector energético. Pese a que la historia del gasoducto empezó en la década de 1970, el proyecto sigue sin novedades hasta ahora. A lo largo de estos años fueron firmados incontables memorandos —el último en febrero—, pero el analista pronosticó que "no verá la luz ni siquiera en los próximos 10 años".Este gasoducto fue planeado de 4.128 km de longitud, uniría Nigeria con Argelia pasando por Níger y llevaría las exportaciones de gas nigeriano y argelino a Europa. A la vez, los países africanos pobres de energía podrían sacar provecho de las reservas abundantes de Nigeria y Argelia, que se estiman de unos 5,8 trillones de metros cúbicos y unos 4,5 trillones de metros cúbicos respectivamente, según el experto."Pero tras el conflicto de Ucrania y después de haber introducido amplias sanciones contra Rusia, la Unión Europea está intentando ganarse el favor de los productores de hidrocarburos africanos para reducir su dependencia del suministro de gas y petróleo de Rusia", agregó.La agenda climática y los recursos energéticos de ÁfricaLa reciente crisis energética en Europa deja a África una oportunidad de aprovechar el momento y empujar de nuevo el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, los políticos y ecologistas occidentales han planteado su preocupación por los problemas del cambio climático, insistiendo en que el consumo de combustibles fósiles en África podría empeorar las cosas."Occidente da mucha importancia a la agenda del cambio climático en África", dijo Salameh. "Me atrevería a dar dos explicaciones a la actitud de Occidente. La primera es que Occidente tiene la opinión equivocada y errónea de que cualquier activo energético futuro, como la inversión en la producción de petróleo y gas y la construcción de oleoductos, acabará después de 2030 como activo abandonado. La segunda explicación es más siniestra: Occidente desea mantener los recursos energéticos africanos bajo tierra para satisfacer su propio apetito energético en el futuro".La agenda del cambio climático, sobre todo, la idea principal aceptada por Occidente de captar las emisiones del gas después de 2030, es una herramienta en manos de EEUU para manipular con los activos energéticos en África. Así, en septiembre, el funcionario estadounidense John Kerry desaconsejó a los inversores la financiación de proyectos de gas a largo plazo en África, advirtiendo que no podrían recuperar sus inversiones más allá de 2030.Mientras tanto, la agenda verde de Occidente para África es "defectuosa", según el experto en energía: a África solo le correspondió el 3,8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de los combustibles fósiles y la industria en 2020, lo que supone la menor cuota entre todas las regiones del mundo."La agenda verde impide a los países africanos aprovechar y explotar plenamente sus recursos de hidrocarburos", aseguró Salameh. Por otro lado, los grupos climáticos que reclaman un fin abrupto de los combustibles fósiles y una adopción repentina de las energías renovables no reconocen la evidente falta de lógica de esto, continuó Salameh. "Por sí solas, las renovables no son capaces de satisfacer la demanda mundial de electricidad y energía debido a su naturaleza intermitente", explicó el economista especializado en petróleo y calificó de "ilusión" una transición energética total.La actual crisis energética en Europa indica claramente que el continente europeo no puede confiar únicamente en las energías renovables. Los Estados miembros de la UE tuvieron que volver a poner en marcha sus plantas de carbón tras recurrir a un embargo energético contra Rusia por la operación militar especial de esta última en Ucrania."Mientras niega el derecho de África a impulsar sus propios esfuerzos energéticos, Occidente estaría dispuesto a ofrecer inversiones y conocimientos tecnológicos al continente a cambio de recibir la parte del león de la riqueza regional en hidrocarburos. A Occidente le da igual que los países africanos sufran una grave pobreza energética o no, con tal de hacerse con esas reservas", concluyó Salameh.

