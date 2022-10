https://sputniknews.lat/20221007/el-mas-de-evo-morales-pide-la-renuncia-de-ministros-del-gobierno-de-arce-en-bolivia-1131293274.html

El MAS de Evo Morales pide la renuncia de ministros del Gobierno de Arce en Bolivia

El MAS de Evo Morales pide la renuncia de ministros del Gobierno de Arce en Bolivia

El Movimiento Al Socialismo (MAS) realizó un encuentro nacional para respaldar al expresidente Evo Morales, cuyo enjuiciamiento recomendó la Comisión... 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T21:42+0000

2022-10-07T21:42+0000

2022-10-07T21:42+0000

américa latina

bolivia

evo morales

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

cidh

📝 reportajes

La filtración de un informe de la CIDH causó un cortocircuito entre el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y ministros del Gobierno de Luis Arce. El documento, que refiere a la eliminación de una banda separatista en 2009, aconseja que sea enjuiciado el expresidente por la vulneración de derechos de quienes pretendieron dividir al Estado Plurinacional.Morales llamó el jueves a un ampliado nacional del MAS, del cual participaron cientos de líderes y delegados de organizaciones de base de todo el país y las organizaciones indígenas campesinas del Pacto de Unidad, el principal sostén político del Gobierno en áreas rurales y selváticas.El ampliado concluyó con un documento de 15 puntos, entre los cuales reclama el apartamiento de sus cargos de los ministros de Justicia, Iván Lima; y de Gobierno, Eduardo del Castillo y exige una reunión "urgente" con el presidente Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca."No queríamos hablar, pero llegó la hora de decir la verdad", dijo Morales al finalizar el encuentro, realizado en la sede de esta ciudad de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.El expresidente (2006-2019) restó dramatismo al reclamo. "¿Cómo el MAS-IPSP (Instrumento para la Soberanía de los Pueblos) no puede tener problemas internos? Los tuvo y los tendrá, porque es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia".Morales remarcó que los reclamos de las renuncias de los ministros realizadas al Gobierno se realizan justamente para protegerlo.El expresidente también se refirió a las recientes manifestaciones de la oposición en torno a la fecha de realización del censo nacional. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, amenaza con ir al paro departamental indefinido si esta encuesta no se realiza en 2023, mientras el Gobierno de Arce propone realizarla en 2024.El MAS vislumbra intenciones golpistas en estas advertencias de Camacho. No quieren que se configure un escenario similar al de 2019, cuando fue derrocado Morales.Cerca de la medianoche del 6 de octubre, el ministro Lima dio una conferencia de prensa para calmar los ánimos. Aseguró que "todas las críticas son bienvenidas" y que no está en los planes del Gobierno iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales.La banda de RózsaEl 16 de abril de 2009, la banda armada dirigida por Eduardo Rózsa Flores fue desbaratada por la Policía en el hotel Las Américas, en la capital de Santa Cruz de la Sierra (este). En sus habitaciones murieron el jefe del grupo y dos de sus integrantes: el rumano Árpad Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.Los dos restantes, el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic fueron atrapados con vida y condenados a cinco años de prisión, que ya se cumplieron y fueron liberados.Rózsa tenía las ciudadanías boliviana, húngara y croata. Para este último Ejército peleó durante la guerra civil que desmembró Yugoslavia en los 90. Antes de venir a Bolivia financiado por políticos y empresarios cruceños, dio una entrevista a la televisión de Hungría en la cual afirmaba que tenía la misión de organizar una milicia para, mediante una guerra civil, dividir al país.Su plan —y el de sus financiadores, que también fueron condenados a prisión— implicaba separar Bolivia en oriente y occidente. Con Santa Cruz y departamentos como Beni, Pando y Tarija del lado de los secesionistas.Según Morales y el MAS, fue necesario enviar a la Policía a neutralizar a este grupo, que en diversas fotografías ostentaban sus armas de todo tipo y calibre.El informe filtradoLa CIDH, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entregó una copia del informe al Gobierno de Arce a principios de este año. Pero se acordó mantenerlo en reserva hasta que se resolvieran varias observaciones planteadas por Bolivia.Según el documento, Dwyer fue ejecutado sin que hubiera enfrentado a los uniformados. Y los dos sobrevivientes sufrieron torturas. Sobre Rózsa y Magyarosi nada mencionan, porque se habría comprobado que murieron en tiroteo con la Policía.El 25 de septiembre pasado, el diario cruceño El Deber publicó el informe, sin que aún se supiera quién lo filtró. El Gobierno de Arce se quejó ante la CIDH por la difusión no consensuada, pero Evo Morales acusó al ministro Lima.El informe recomendaba que fueran enjuiciados quienes estuvieron a cargo del operativo, incluido el entonces presidente Morales.El caso Terrorismo fue cerrado en 2020 por Áñez y fueron liberados varios empresarios y políticos cruceños presos o procesados por su vínculo con la banda separatista. Según Morales, ahora correspondería que el Gobierno de Arce reabra la causa.Los puntos más importantesLa resolución del ampliado del MAS determina ratificar el "pleno, incondicional y militante apoyo al hermano Evo Morales" y advierte que las bases del MAS "asumirán la defensa orgánica para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona".Asimismo, expresa su temor de que Morales sufra un atentado y exige "todas las garantías y medidas de seguridad necesarias" para proteger al expresidente.El Gobierno de Arce aún no ha dado su opinión sobre el informe de la CIDH, porque teóricamente sigue en reserva. No obstante, el MAS determinó conformar un equipo jurídico para analizar informes y resoluciones de organismos e instituciones internacionales, así como "otras acciones legales internas que pretenden afectar al MAS-IPSP".

bolivia

bolivia, evo morales, luis arce, movimiento al socialismo (mas), cidh