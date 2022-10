https://sputniknews.lat/20221007/europa-se-esta-desangrando-lentamente-por-sus-sanciones-antirrusas-1131283777.html

Europa "se está desangrando lentamente" por sus sanciones antirrusas

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, volvió a decir en voz alta lo que todos piensan. Que Europa "se está desangrando lentamente" por sus propias... 07.10.2022

En un mensaje de video emitido durante una cumbre informal de la UE, el primer ministro húngaro destacó que en la reunión se debatían cuestiones difíciles: si los países europeos tienen gas y electricidad para los próximos meses."Hungría ya había conseguido una exención del embargo petrolero y de las sanciones, y en los últimos días también hemos conseguido que las nuevas sanciones no se apliquen ni a la energía nuclear ni al suministro de gas a Hungría, pero las sanciones han elevado los precios de la energía hasta el cielo, esto también afecta al país, los precios son casi imposibles de pagar", explicó Viktor Orban.El 6 de octubre se celebró en Praga la primera reunión de los líderes de la comunidad política europea con la participación de los jefes de Estado de la Unión Europea y fuera de ella. Los líderes de los 27 Estados miembros de la UE, los Balcanes Occidentales, Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, el Reino Unido, Ucrania, Moldavia, Georgia, Turquía, Armenia y Azerbaiyán fueron invitados a la cumbre.El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, criticó en numerosas ocasiones la política de sanciones del bloque comunitario, destacando que afecta gravemente a la economía de toda Europa y no alcanza su objetivo de debilitar a Moscú. En sus palabras, Europa puede encontrarse en una situación de "economía de guerra" si Bruselas no cambia su política de sanciones hacia Rusia.

