https://sputniknews.lat/20221007/exconvictos-le-regalan-a-amlo-una-hamaca-hecha-con-lagrimas-de-hombres-hundidos-en-desolacion-1131279651.html

Exconvictos le regalan a AMLO una hamaca "hecha con lágrimas de hombres hundidos en desolación"

Exconvictos le regalan a AMLO una hamaca "hecha con lágrimas de hombres hundidos en desolación"

Tres jóvenes mexicanos, quienes estaban detenidos injustamente en la carcel y fueron liberados gracias a las gestiones del Gobierno Federal, enviaron por medio... 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T14:33+0000

2022-10-07T14:33+0000

2022-10-07T14:35+0000

américa latina

méxico

hamaca

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1131280170_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6e4eac207054bd4c2dc3931acca4a0c0.jpg

"Señor presidente, este regalo que le enviamos no es costoso, pero valioso. Es una hamaca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión injusta. Fue hecha con las lágrimas de los hombres hundidos en desolación, impotencia, frustración y este miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos", se lee en la carta de Aníbal, César y Juan Carlos, jovenes de Balacán, Tabasco, el estado natal del mandatario mexicano.López Obrador agradeció por el regalo y prometió que la usará, pero no en Palacio sino en su casa situada en Palenque."En mi casa tengo mis hamaqueros, como se acostumbra en el sureste: la cama y arriba la hamaca. Cuando hay calor arriba y cuando hay frío a la cama", detalló el mandatario.Cada día en México ingresan a prisión alrededor de 300 personas, lo que provoca un rápido crecimiento de la población penitenciaria en el país, aunque no indica que se ha reflejado de alguna forma en los niveles de violencia que se vive en México.Cuatro de cada 10 personas que se encuentran en prisión permanecen detenidas bajo la figura legal de prisión preventiva, de acuerdo con la activista Saskia Niño de Rivera.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, hamaca, andrés manuel lópez obrador