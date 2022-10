https://sputniknews.lat/20221007/explota-un-gasoducto-de-pemex-en-tabasco-mas-de-100-personas-resultan-afectadas--video-1131290637.html

Explota un oleoducto de Pemex en Tabasco, más de 100 personas resultan afectadas | Video

Una persona muerta y al menos un centenar de personas desalojadas fue el saldo que dejó la explosión de un oleoducto en Huimanguillo, Tabasco. 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T18:44+0000

2022-10-07T18:44+0000

2022-10-07T18:57+0000

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, los hechos ocurrieron en el ejido de San Fernando y la explosión se registró en un ducto de Petróleos Mexicanos que corre por la zona. Protección Civil del estado indicó que ante la explosión y fuga de gas, al menos 110 personas fueron evacuadas, mientras que un menor requirió atención médica por posible intoxicación. "Se evacuaron 30 familias, 110 o 111 personas, no hubo problemas salvo un niño que presentaba irritación en la vista y se acordonó el lugar con el personal, durante el transcurso de la madrugada con personal de Pemex no pudimos identificar el origen y desafortunadamente en el transcurso de la mañana por alguna chispa, se presume de una persona que estaba fumando cerca del lugar o que pasaba cerca del lugar se detonó una chispa que originó la explosión", informó a medios locales el coordinador de Protección Civil de Tabasco, Mauro Winzig Negrín.Medios locales detallaron que debido a la explosión una persona quedó calcinada; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades locales. Debido a la explosión, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército fueron desplegados en la zona. Pemex detalló que la fuga se dio luego de que una excavadora golpeara de manera accidental el ducto con gas etano.

