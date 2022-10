https://sputniknews.lat/20221007/hidalgo-y-bolivar-con-ucrania-asi-es-como-zelenski-usa-la-historia-y-de-forma-poco-acertada-1131281571.html

¿Hidalgo y Bolívar con Ucrania? Así es como Zelenski usa la historia y de forma poco acertada

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó a los países de la región que se... 07.10.2022, Sputnik Mundo

¿De qué lado y con quién simpatizarían Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y José de San Martín?, cuestionó el mandatario ucraniano. Estas declaraciones vertidas por Zelenski, de acuerdo con el historiador mexicano Harim Gutiérrez, es "un uso poco acertado de la historia" mundial. El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en una entrevista con Sputnik, señaló que al afirmar que una persona ilustre hubiese actuado de una u otra forma es simplemente incomprobable.En opinión de Harim Gutiérrez, la relación que históricamente han tenido Rusia y Ucrania no es comparable con los actos de colonización y opresión que durante siglos vivieron los pueblos latinoamericanos por parte de Europa.El historiador agregó que "no hay equivalente" entre la dominación que España ejerció sobre América Latina y la relación entre las naciones de Europa del Este que actualmente están en conflicto. Harim Gutiérrez aseveró que la neutralidad de las naciones latinoamericanas respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania se debe a principalmente dos factores: "Una cosa que ocurre en América Latina es que muchas veces en un conflicto internacional tendemos a apoyar a quien esté en contra de los intereses de Estados Unidos al ser considerado como la potencia hegemónica que ha intervenido y se ha aprovechado de América Latina en los últimos 100 años", apuntó. Agregó que muchos países que no se pueden oponer activamente a las políticas de EEUU en el continente tienden a apoyar a los antagónicos de dicho Estado, por ejemplo, Rusia. El 5 de octubre, el presidente ucraniano participó por videoconferencia en una reunión previa al inicio del LII periodo de sesiones de la OEA, donde pidió a los países integrantes que ayuden a su nación, como él cree que lo harían supuestamente los libertadores Simón Bolívar o Miguel Hidalgo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en respuesta dijo que respeta "mucho a todos" y reiteró que la postura del Gobierno de México es neutral en el conflicto entre Rusia y Urania. Del mismo modo reprochó las acciones de la comunidad mundial respecto a la situación."¿Y por qué no aceptar nuestra propuesta de que se forme un comité para conseguir la paz? Proponemos al papa Francisco, al primer ministro de la India, Modi, al secretario Guterres de la ONU. Se hizo la propuesta. No, salieron a declarar que estábamos a favor de uno de los que participan. No. Queremos la paz", subrayó AMLO.El mandatario mexicano reiteró que el conflicto en Ucrania se refleja en la vida de todos los pueblos a través de sus consecuencias económicas por las sanciones antirrusas.

