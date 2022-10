https://sputniknews.lat/20221007/la-cancilleria-rusa-acusa-a-kiev-de-chantaje-nuclear-por-ataques-a-planta-de-zaporozhie-1131269516.html

La Cancillería rusa acusa a Kiev de 'chantaje nuclear' por ataques a planta de Zaporozhie

La Cancillería rusa acusa a Kiev de 'chantaje nuclear' por ataques a planta de Zaporozhie

MOSCÚ (Sputnik) — Las actividades actuales de Kiev, incluidos sus ataques contra la central nuclear de Zaporozhie, constituyen un "chantaje nuclear", declaró... 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T11:13+0000

2022-10-07T11:13+0000

2022-10-07T11:13+0000

internacional

rusia

maría zajárova

volodímir zelenski

ucrania

zaporozhie

europa

📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporozhie

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109879857_0:79:3381:1981_1920x0_80_0_0_b17229936ec577488803408aaca837fd.jpg

MOSCÚ (Sputnik) — Las actividades actuales de Kiev, incluidos sus ataques contra la central nuclear de Zaporozhie, constituyen un "chantaje nuclear", declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.En su opinión, las autoridades ucranianas intentan "hacer todo lo posible para crear una amenaza para esta instalación nuclear y simplemente usarla como una sucia bomba nuclear".Al comentar las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que llamó la víspera a la OTAN a lanzar ataques "preventivos" contra el territorio ruso, Zajárova destacó que ese enfoque de Kiev muestra que no es capaz de percibir adecuadamente la situación real ni comprende qué es la energía nuclear."Es una confesión directa del régimen de Kiev por la criminalidad absoluta de su ambición", declaró.El 6 de octubre, Zelenski, al intervenir en una videoconferencia en el Instituto Lowy de Australia, llamó a lanzar ataques "preventivos" y no "esperar ataques nucleares de Rusia".Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, equiparó la declaración del mandatario ucraniano a un llamado a desatar una guerra mundial, e indicó que todos los países deben prestar atención a las palabras de Zelenski.Desde la ONU recordaron que cualquier discusión del uso de armas nucleares sigue siendo inadmisible.Mientras tanto, el portavoz del líder ucraniano, Serguéi Nikíforov, aclaró que Zelenski no se refería a una agresión nuclear, sino a sanciones preventivas contra Rusia.

https://sputniknews.lat/20221007/lavrov-kiev-crea-riesgos-de-usar-armas-de-destruccion-masiva-1131266072.html

ucrania

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, volodímir zelenski, ucrania, zaporozhie, europa, 📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, 🛡️ zonas de conflicto