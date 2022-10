https://sputniknews.lat/20221007/la-opep-asevera-que-esta-fuera-de-la-politica-y-solo-busca-equilibrar-los-mercados-1131273421.html

La OPEP+ asevera que está fuera de la política y solo busca equilibrar los mercados

DOHA (Sputnik) — La decisión que tomó OPEP+ no fue motivada por la política ni estuvo vinculada con la confrontación entre países, fue resultado en exclusiva... 07.10.2022, Sputnik Mundo

Agregó que la alianza no podía estar esperando un desplome de los mercados y dio pasos para estabilizarlos.El 5 de octubre, los países exportadores de petróleo agrupados en la alianza OPEP+ acordaron un recorte de producción de dos millones de barriles diarios a partir de noviembre, tomando como punto de referencia los volúmenes coordinados para agosto pasado.El secretario general de la OPEP+ recordó que la rapidez de la toma de decisiones y la capacidad de prever el desarrollo de la situación son factores positivos que permiten mantener el equilibrio entre los mercados. "No podíamos estar esperando a que los mercados se desplomaran", subrayó.Haytham al-Ghais recalcó que la OPEP+ no es una organización política y no se pone del lado de nadie. "La OPEP está analizando los datos relativos a la economía mundial, el desarrollo económico, los indicadores y las esperanzas, todo eso impacta directamente en la demanda de petróleo y determina el futuro del sector energético, a eso se reduce el papel que la OPEP está desempeñando desde el momento de su fundación", agregó.También dijo que la OPEP trabaja para "garantizar la continuación del flujo ininterrumpido y seguro del petróleo, lo que responde a los intereses del crecimiento económico global".

