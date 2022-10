https://sputniknews.lat/20221007/liz-truss-es-criticada-por-posibles-apagones-en-el-reino-unido-ante-la-llegada-del-invierno-1131270872.html

Llueven las críticas sobre Liz Truss por posibles apagones en el Reino Unido de cara al invierno

Llueven las críticas sobre Liz Truss por posibles apagones en el Reino Unido de cara al invierno

El Gobierno de la primera ministra británica, Liz Truss, fue objeto de críticas después de que se negara a descartar apagones en el país. El Operador del... 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T19:08+0000

2022-10-07T19:08+0000

2022-10-07T19:09+0000

economía

rusia

reino unido

elizabeth truss

occidente

europa

electricidad

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1130051257_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af7af308a65b858487ab607e3f2dba37.jpg

Refiriéndose a la advertencia de apagón emitida por ESO el 6 de octubre, el secretario del Clima, Ed Miliband, explicó que el documento muestra la "vulnerabilidad del Reino Unido como país, como consecuencia directa de una década de política energética conservadora fallida".Por su parte, el líder de los liberales demócratas, Ed Davey, instó a convocar al Comité de Emergencia Cobra para hacer frente a la posibilidad de apagones. Dijo que "si no se actúa ahora, millones de personas podrían verse sumidas en apagones continuos, mientras los precios de la gasolina y el gasóleo de calefacción se descontrolan aún más".La perspectiva de los apagones también alarmó al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), cuya fuente anónima citada por el diario Daily Mail afirmó que "el clima frío puede traer consigo un aumento de los problemas respiratorios y de las caídas, afectando a menudo a las personas más vulnerables, incluidas las que no pueden mantener sus hogares calientes". La fuente añadió que "los cortes de electricidad no harían más que empeorar la situación, aumentando la presión sobre el NHS en un momento en el que ya está muy presionado".Los grupos sanitarios británicos se hicieron eco de esta afirmación y advirtieron de que los posibles apagones suponen un riesgo para los miles de adultos y niños cuya atención depende de máquinas que salvan vidas. Andy Fletcher, director ejecutivo de Together for Short Lives, declaró a The Guardian que "para los niños gravemente enfermos, un apagón de tres horas podría privarles de equipos vitales para salvar sus vidas, como ventiladores, oxígeno y control de temperatura". Según él, "las familias se verían obligadas a decidir si internan a su hijo en el hospital, lo que sería extremadamente perturbador y angustioso".La opinión fue compartida por Laurie Cuthbert, directora de Kidney Care UK, quien advirtió que cualquier interrupción del suministro eléctrico también pondría en peligro a miles de personas que dependen de las máquinas de diálisis en casa.Por otro lado, algunos arremetieron contra el plan del ESO que estipula que los hogares británicos deben inscribirse en un "servicio de flexibilidad de la demanda" que les recompensa por utilizar electricidad fuera de las horas pico. El plan depende de contadores inteligentes que envían automáticamente los datos a los proveedores.Joe Malinowski, fundador del servicio de comparación de precios The Energy Shop, comunicó a Daily Mail que "en general las tarifas por tiempo de uso son una buena idea, pero hay que plantearse serias dudas sobre la logística y sobre si los contadores inteligentes están equipados para medir el uso de la energía con precisión. Sabemos que hay problemas: mi propio contador no transmite los datos con precisión a mi cuenta".El exlíder conservador Sir Iain Duncan Smith pidió, a su vez, que se replanteara el plan diciendo: "Me parece cínico que solo se beneficien las personas con contadores inteligentes. Si lo van a hacer, tienen que encontrar la manera de que el otro 50%, más o menos, de la gente que no los tiene también tenga una oportunidad".En un tono similar se expresó Nick Hunne, de la consultora tecnológica Wifore, quien subrayó que el problema es que "solo alrededor de la mitad de los hogares de todo el país tienen contadores inteligentes".El Reino Unido ante la amenaza de apagonesEste 7 de octubre el viceministro de Energía, Graham Stuart, afirmó que el Gobierno británico no pedirá a sus habitantes reducir el consumo de energía. Al responder a la pregunta del canal de televisión Sky News sobre si los británicos deben empezar a ahorrar energía, Stuart dijo: "no estamos dirigiendo tal mensaje a la población".Además, el viceministro calificó como "muy importante, audaz y eficaz" la decisión de la primera ministra Liz Truss de congelar a partir del 1 de octubre las facturas de energía para los próximos dos años, con tal de que la factura anual media de gas y electricidad no exceda las 2.500 libras esterlinas.Stuart, al mismo tiempo, puso en tela de juicio la información de que Truss haya rechazado el plan de lanzar una amplia campaña informativa sobre los métodos de ahorro de energía.El periódico The Times comunicó este 7 de octubre que el ministro de Energía, Jacob Rees-Mogg, aprobó el plan de tal campaña, pero Truss, en medio de las conmociones que vive el país, se opuso "por causas ideológicas" poniendo de pretexto que sería una injerencia muy seria en la vida de los británicos. Más tarde, el rotativo The Guardian informó que las autoridades británicas podrían instar a la población a empezar a ahorrar energía por temor a probables desconexiones de la electricidad durante el invierno. Según fuentes de ese medio, los ministros debatieron el lanzamiento de una campaña sobre la reducción del consumo de energía, que incluía bajar la temperatura en las viviendas y explotar electrodomésticos en horas nocturnas, cuando la demanda es más baja.El 6 de octubre, National Grid, Operador del Sistema Eléctrico de la Red Nacional (ESO), presentó un plan para que en el país pueda practicarse la sistemática desconexión de la electricidad por tres horas, si en el invierno hace mucho frío y cesan los suministros del gas ruso.El 3 de octubre el organismo regulador de la energía en el Reino Unido, OFGEM, advirtió que existe un "riesgo significativo" de escasez de gas en el país este invierno. El regulador añadió que aunque el Reino Unido cuente con uno de los sistemas eléctricos más fiables del mundo, es "responsable y prudente" que el sector energético "se asegure de que existen las medidas de contingencia adecuadas".Occidente intensificó la presión de las sanciones contra Rusia, lo que ha provocado un aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos. El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones suponían un duro golpe para toda la economía mundial. Según él, el principal objetivo de Occidente es empeorar la vida de millones de personas. Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que resolverá todos los problemas que Occidente le plantee.

https://sputniknews.lat/20221004/ante-el-examen-del-invierno-la-ue-tiene-los-dias-contados-para-aprender-a-ahorrar-energia-1131151206.html

https://sputniknews.lat/20221003/el-gobierno-britanico-desiste-de-reducir-los-impuestos-a-los-ricos-por-descontento-popular-1131109757.html

reino unido

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, reino unido, elizabeth truss, occidente, europa, electricidad, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia