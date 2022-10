https://sputniknews.lat/20221007/moscu-tilda-de-politizada-la-investigacion-del-sabotaje-en-los-nord-stream-que-excluye-a-rusia-1131285979.html

Moscú tilda de "politizada" la investigación del sabotaje en los Nord Stream que excluye a Rusia

ZÚRICH, SUIZA (Sputnik) — La negativa de las autoridades danesas de incluir a Rusia en la investigación del sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 "mina... 07.10.2022, Sputnik Mundo

Los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 sufrieron atentados el pasado 26 de septiembre, de los cuales Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron actos de sabotaje. Según la compañía Nord Stream AG, operadora del gasoducto homónimo, lo sucedido no tiene precedentes y es imposible evaluar el tiempo que se necesitará para efectuar la reparación.El 3 de octubre, el consorcio ruso Gazprom informó que la presión en las tuberías dañadas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se estabilizó, la fuga de gas cesó, y quitaron el gas de la segunda tubería del gasoducto para evaluar la integridad del ramal. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional con motivo de lo sucedido en los gasoductos.El canciller de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no le permitirá a Rusia participar en la investigación y en la búsqueda de los culpables.La parte rusa no excluye la posibilidad de reparar los gasoductos, pero la decisión podría tomarse solo después de examinar su estado "in situ", dijeron en la Embajada rusa en Copenhague. Los diplomáticos advirtieron que Rusia sufrió el mayor daño en esta situación.Desde la Embajada subrayaron que este es también un golpe contra la perspectiva de usar estas tuberías para suministrar gas ruso a Europa y mantener la cooperación energética entre Rusia y Europa. El derecho internacional, según la legación, no contiene normas en las que pueda basarse para obstaculizar la participación de organismos competentes rusos y de estructuras de Gazprom en la investigación internacional en el lugar de lo sucedido."La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 dice directamente que el Estado ribereño "no puede impedir el mantenimiento de las tuberías en buen estado ", recordaron.

