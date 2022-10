https://sputniknews.lat/20221007/panama-empresarios-dan-la-espalda-al-dialogo-por-la-salida-a-la-explosion-social-1131294185.html

Panamá: empresarios dan la espalda al diálogo por la salida a la "explosión social"

El Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá decidió no ser parte de la segunda ronda del diálogo nacional, lo cual tensa el clima social nacional. En otro orden, Colombia buscará respaldos internacionales en la OEA para el plan de "paz total". Estas y más noticias en 'En órbita'.

Los empresarios locales, agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep), no estuvieron en la nueva ronda del diálogo nacional en el país centroamericano.Los ejes temáticos a discutir en la segunda fase del diálogo son, entre otros, seguridad, soberanía alimentaria, derechos humanos, ambiente, vivienda, desarrollo social, educación y pueblos originarios.Panamá estableció en julio una mesa única de diálogo, luego de semanas de protestas lideradas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en contra del alto costo de la vida.En relación con los primeros acuerdos alcanzados se destacó la rebaja y el congelamiento de la canasta básica de alimentos, el combustible y los medicamentos."Entre los causantes del mal social están los empresarios, al no cumplir con lo pactado en la primera mesa de diálogo. Y el Gobierno ha tenido que multar a empresas. Los gremios impulsamos las reivindicaciones sociales para mejorar la situación de los panameños y los empresarios se abstuvieron", opinó el entrevistado."Este es el primer Gobierno [presidido por Laurentino Cortizo desde julio de 2019] que a mi criterio, desde la invasión de EEUU en 1989, ha entrado aceleradamente en desgaste; ya a sus cinco meses en el poder acusaba problemas relacionados con la corrupción, como el caso Odebrecht", sentenció el docente panameño.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la acción del Gobierno de Colombia en la búsqueda de respaldos internacionales en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el plan de "paz total".Por otra parte, Francia reducirá el consumo de energía para el próximo invierno boreal y hasta un 40% para el año 2050. La segunda economía de la Unión Europea sufre las consecuencias de las sanciones internacionales contra Rusia, en el marco del conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

