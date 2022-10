https://sputniknews.lat/20221007/peru-apoya-a-argentina-en-disputa-por-las-malvinas-e-insta-al-continente-a-tomar-compromisos-1131292026.html

Perú apoya a Argentina en disputa por las Malvinas e insta al continente a tomar compromisos activos

La Organización de Estados Americanos (OEA) debería tomar compromisos más activos a favor de Argentina en su disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas... 07.10.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, Forsyth afirmó que su país planteó un apoyo incondicional a Argentina en favor de que le sea reconocida su soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, desde el Gobierno del presidente Fernando Belaúnde (1980-1985)."A partir de la posición expresada por el presidente Belaúnde, todos los mandatarios peruanos de todos los gobiernos del Perú, incluyendo el actual, han seguido una línea de conducta similar, y eso no va a variar en el futuro", declaró Forsyth.Asimismo, el representante de Perú señaló que la cuestión de las Malvinas es un "asunto especialmente sensible" para Argentina y el hemisferio occidental, por lo que exhortó a que no se trate en la OEA solo una vez al año, sino de forma mas continua.

