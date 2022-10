"Zelenski ya no sabe cómo llamar la atención": experto sobre las exigencias de atacar a Rusia

https://sputniknews.lat/20221007/zelenski-no-sabe-como-llamar-la-atencion-experto-sobre-el-llamado-de-ataque-preventivo-a-rusia-1131258362.html

La sugerencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que la OTAN ejerza ataques preventivos contra Rusia no se realizó en un territorio neutral... 07.10.2022, Sputnik Mundo

El Instituto Lowy, espacio en el que mediante una videoconferencia el mandatario ucraniano sugirió las hostilidades preventivas, es un think tank australiano completamente alineado con las políticas injerencistas de una Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en los hechos ampliada a los países bajo la esfera de influencia de los intereses de Londres, opinó."Esto está vinculado, por ejemplo, a grandes intereses multinacionales, Rio Tinto, que es una de las mayores mineras de todo el planeta, que tiene bastantes intereses en suelo ucraniano, por cierto, además de la firma bancaria Rothschild, etcétera, etcétera, entonces tampoco es un foro parcial", enumeró."¿Qué debe hacer la OTAN? Excluir la posibilidad de que Rusia utilice las armas nucleares (...) Realizar ataques preventivos para que sepan qué les pasará si las aplican. Y no al revés, no esperar ataques nucleares de Rusia. (...) Eso es lo que debe hacer la OTAN. revisar las reglas de su uso", apuntó Zelenski en una declaración que el Kremlin no tardó en condenar como un llamado a iniciar una guerra mundial.El premio Nobel de la PazLa posición del mandatario ucraniano, consideró Nader, es particularmente singular considerando que se da unas horas después de que se supo que había sido nominado al Premio Nobel de la Paz que otorga la Academia Sueca.Sin embargo, no sería raro que lo galardonaran en ese sentido, estimó el internacionalista, toda vez que prácticamente desde su creación el galardón ha sido utilizado para legitimar el discurso de Occidente.Entre sus ganadores figura el expresidente estadounidense Barack Obama e incluso entre sus nominados aparece el líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, quien fue postulado un año antes de invadir Polonia, señaló Nader."Esta desfachatez con la que (Zelenski) hace esta declaración es extremadamente riesgosa. Sabemos que Zelenski no ordena en la OTAN, es todo lo contrario, es un títere de ellos, pero que ponga esta medida como una posibilidad de que la OTAN inicie un conflicto bélico de gran escala, el gran problema es que si Estados Unidos haga un ataque nuclear eso no va a evitar que justamente la Federación Rusa responda y otras superpotencias", consideró.Una escalada del conflicto a esas dimensiones, señaló Nader en un análisis coincidente con el de politólogos como Noam Chomsky o Alfredo Jalife-Rahme, sería prácticamente una hecatombe de dimensiones planetarias.Por ello, el historiador tachó a Zelenski de expresarse con mucha ignorancia, desequilibrio y una mala lectura de los tiempos políticos, además de que su declaración se hizo ante una audiencia poco plural, más bien dedicada a la propaganda de guerra.La OTAN deja sola la posición confrontativa de KievEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, catalogó de un llamado a iniciar una guerra mundial la posición expresada por Zelenski ante el instituto australiano, cuyas consecuencias serían imprevisibles y monstruosas."Hay una necesidad por cualquier medida para que Ucrania pueda sobresalir en el escenario después de la inminente adhesión a la Federación Rusa" de los territorios del Donbás, Jersón y Zaporozhie, consideró Nader.En la línea de frente, las fuerzas ucranianas dependen por completo de la OTAN, acusó, por lo que la declaración de Zelenski es una medida de propaganda "totalmente desesperada" que responde a los intereses geopolíticos occidentales."Provocar el miedo al otro lado de la frontera en la Federación Rusa y justamente darle la supremacía en este momento por lo menos de propaganda mediática al gobierno de Kiev", apuntó."Incluso desde la OTAN no han secundado esto, ¿por qué no lo han hecho?, pues porque es una medida riesgosa, una provocación, incluso Zelenski no se ha dado cuenta del papel que ha tenido Ucrania en los últimos ocho años, es prácticamente carne de cañón, Washington no va a entrar de lleno a este conflicto" para evitar la aniquilación mutua en un choque directo contra Rusia, añadió.Desde 2014, Kiev no tiene una política exterior propia, calificó el internacionalista, sino que es diseñada desde la Casa Blanca, donde el mandatario ucraniano figura como un personero de esa dinámica internacional.Echarse atrás tras "las ocurrencias" de ZelenskiLas declaraciones de Zelenski no produjeron sólo una respuesta del Kremlin sino también un ajuste de la propia oficina de la presidencia ucraniana, pues el vocero Serguéi Nikíforov salió a matizar las posiciones del mandatario.El portavoz de Kiev sostuvo que Zelenski no llamó a usar armas nucleares contra Rusia, sino que sus declaraciones se referían al periodo anterior al 24 de febrero, cuando inició la operación militar especial."En aquel entonces fue necsario tomar medidas preventivas para evitar que Rusia desate una guerra. Permítanme recordarles que las únicas medidas que se discutieron en ese momento fueron las sanciones preventivas", apuntó Nikíforov.Nader calificó de ocurrencias las declaraciones belicistas de Zelenski y las comparó con su participación en la asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Lima, Perú, y donde el mandatario ucraniano pidió el apoyo de los países latinoamericanos como piensa que harían los libertadores Simón Bolívar y Miguel Hidalgo.La OEA, consideró el historiador consultado por Sputnik, fue creada por Estados Unidos para mantener controlados a los países latinoamericanos, tiene sede en Washington y ha sido acusado en reiteradas ocasiones de intervencionismo.La asamblea de la OEA es una reunión menor que no tendrá una trascendencia mayor, consideró el historiador, por lo que el hecho de que Zelenski se dirija a ella habla de un aliento desesperado y discursos ocurrentes."Se ha llegado a un punto en el que Zelenski prácticamente ya no sabe qué hacer, a qué elemento retórico recurrir mediáticamente para jalar la atención del público", apuntó, en un escenario donde el público occidental ya muestra un cansancio ante el mandatario ucraniano.La responsabilidad de las armas nuclearesA pesar de que la amenaza de Zelenski fue contenida rápidamente por Kiev, Nader estimó que no es tan lejana como hace unos años o incluso meses la posibilidad de que la confrontación alcance dimensiones nucleares.Sin embargo, llamó a recordar que la única potencia que ha utilizado armas nucleares contra población civil fue Estados Unidos en 1945, cuando arrojó ojivas sobre las islas japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.También pidió imaginar que un posible uso de estas armas no necesariamente ocurriría como se proyecta en un escenario de la Guerra Fría: contra ciudades, sino en busca de destruir posiciones estratégicas como centrales eléctricas y focos de gestión gubernamental.Nader señaló que una agresión nuclear de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia tendría un respuesta inmediata del país agraviado contra los aliados europeos de Washington.Occidente, consideró, coquetea con la provocación no necesariamente con armas nucleares pero sí en busca de conducir a una escalada de las hostilidades que genere crisis significativas, como pudo vislumbrarse en torno a un posible desastre nuclear en Zaporozhie, que habría generado un daño importante en Europa del Este.

