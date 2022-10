https://sputniknews.lat/20221008/ejercito-de-liberacion-nacional-el-camino-hacia-los-dialogos-con-el-gobierno-de-petro-1131298220.html

Ejército de Liberación Nacional: el camino hacia los diálogos con el Gobierno de Petro

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volverá a las mesas de negociación tras una historia de diálogos frustrados. El experto Carlos Medina Gallego dijo a... 08.10.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Colombia encabezado por Gustavo Petro comenzará las mesas de diálogo formales con el ELN tras décadas de conflicto en el país. En diálogo con Sputnik, el analista colombiano Carlos Medina Gallego dijo que el acercamiento con la "segunda organización más importante en la historia de los conflictos armados" del país sudamericano es uno de los factores para alcanzar una paz total "integral".La Paz Total, uno de los ejes centrales de Petro, requiere alcanzar un acuerdo con esta guerrilla que opera desde 1964 y que es la última operativa en el país.Antes de negociar con el Gobierno de Petro, el ELN ya había tenido acercamientos al diálogo con diferentes Administraciones desde la década de 1980. Sin embargo, las conversaciones no tuvieron éxito.Luego del acuerdo de paz alcanzado con las FARC en 2016, los Gobiernos colombianos buscaron emular el proceso con el ELN. Si bien se inició una agenda de diálogo, se suspendió en 2019 por el entonces presidente Iván Duque (2018-2022).El director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y miembro del Centro de pensamiento de seguimiento a los diálogos de paz, Carlos Medina Gallego, afirmó que "es necesario tomar la guerrilla en consideración para poder alcanzar con ella un proceso de solución política".Para Medina Gallego, la disposición del nuevo Gobierno marca un cambio de rumbo frente a los anteriores liderazgos de corte conservador. "No es cierto que no haya habido voluntad en el ELN, sino que los Gobiernos no le prestaron la suficiente atención ni dispusieron la voluntad para poder sacar un proceso de paz adelante", explicó Medina Gallego.Un posible acuerdo con el ELN sería tan solo una artista más en un objetivo ambicioso que debería contemplar no solo a la guerrilla sino también a grupos paramilitares, articulados en torno a "las economías del narcotráfico".El ELN y las negociaciones de pazPara Medina Gallego, el ELN siempre participó en la construcción de cambios necesarios para la paz y sostuvo diálogos ya desde el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).Pero estos procesos "siempre han sido residuales porque los Gobiernos consideraban que era mucho más importante negociar con las FARC, que era la organización más grande", señaló el experto.El ELN negoció también con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) en varias oportunidades, aunque las conversaciones compartían la misma característica: "Constituía un diálogo residual porque el interés principal del Gobierno era negociar y desmovilizar a los paramilitares por el peso específico que tenían los señalamientos de su estrecha relación con estos grupos".Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), el ELN logró avanzar en una agenda de negociaciones aunque este proceso se vio obstaculizado por el ascenso al poder de Iván Duque.Una herencia históricaLos inicios: la Brigada José Antonio GalánEn 1963 un grupo de estudiantes colombianos becados en Cuba y con entrenamiento militar en el país, iniciaron una actividad guerrillera en Escambray, una zona montañosa del centro de la isla.La organización guerrillera "surge en el contexto del impacto generado por la Revolución Cubana" de 1959 y encuentra en La Habana "un ambiente propicio para construir una forma y organización", señaló el profesor.Un grupo de jóvenes en el entorno de los 22 años fundó la Brigada Pro Liberación Nacional José Antonio Galán, el núcleo que más tarde se convertiría en el Ejército de Liberación Nacional.La marcha guerrillera"Ese grupo se traslada a Colombia e inicia su primera marcha el 4 de julio de 1964 para concentrarse en una zona rural de colonización campesina e iniciar las preparaciones", apuntó el experto en una zona del departamento de Santander.La toma de SimacotaDos años más tarde, el ELN dio a conocer su Manifiesto en el municipio colombiano de Simacota (Santander), en lo que se conoce como la primera incursión armada del grupo. En combate, murieron varios policías y soldados y un integrante del ELN.Tras la operación, la naciente guerrilla leyó en la plaza del pueblo el manifiesto de Simacota. Para Medina Gallego, éste "se mueve entre ideas nacionalistas y revolucionarias".La influencia del cura guerrilleroEn 1965 el sacerdote colombiano y docente universitario de Sociología, Camilo Torres Restrepo, que defendía la Teología de la Liberación, una corriente cristiana que reivindicaba el uso de la religión en favor de las causas de los pueblos, se incorporó al ELN, pero su permanencia fue corta, pues murió en el primer combate que participó en 1966. Desde entonces, su figura se volvió emblemática para la historia del ELN.La derrota de AnoríPara 1972, el núcleo guerrillero ya había reunido más de 200 integrantes. Ese mismo año, el Ejército Nacional inició la operación Anorí en el departamento de Antioquía en el cual asestaron un golpe a la guerrilla que "deja a la organización en condiciones sumamente precarias".En 1977 el Ejército colombiano lograría otra victoria sobre el ELN que se conoció como el febrerazo y desbarató la estructura del grupo en Bogotá.El periodo 1974-1990Entre 1974 y 1982, el ELN atravesó un período de "profunda crisis" durante la cual, sin embargo, comenzó a sentar las bases para una reactivación, subrayó el profesor.Con los mandos originales del ELN ya fuera de la organización, la guerrilla comenzó a nutrirse de sacerdotes españoles que van a "ocupar un lugar destacado", valoró el especialista. El nombre más destacado de esta etapa es Manuel Pérez Martínez, quien terminó siendo comandante general del ELN.Pérez Martínez logró reagrupar y recuperar al ELN de su fase más crítica y ocupó el cargo hasta su muerte en 1998.En esta nueva etapa, se espera que los diálogos del ELN con el Gobierno de Petro fructifiquen y se logre un acuerdo de paz como el que, en 2016, permitió el desarme de las FARC y su incorporación a la vida política y social del país.

