Los refugiados por el conflicto en Ucrania comienzan a representar un problema para Europa

El conflicto en Ucrania persiste después de casi ocho meses de su inicio y el apoyo que la comunidad europea brinda a los millones de refugiados comienza a ser... 08.10.2022, Sputnik Mundo

A principios de septiembre, la Comisi√≥n Europea (CE) advirti√≥ que naciones como Pa√≠ses Bajos y B√©lgica muestran se√Īales de hartazgo por la acogida de refugiados ucranianos, debido a que calculaban que el apoyo ser√≠a algo "temporal".Beate Gminder, encargada de la gesti√≥n migratoria en la CE, advirti√≥ ante la Comisi√≥n de Libertades Civiles de la Euroc√°mara que en otros pa√≠ses como Alemania tambi√©n comienzan a ver muestras del desgaste que representa seguir ofreciendo solidaridad al pueblo ucraniano.En zonas alemanas como el distrito de Baden-W√ľrttemberg, en Rastatt, y la ciudad de M√ľnster, las autoridades locales han solicitado al Gobierno federal m√°s recursos para apoyar a la manutenci√≥n de refugiados, pues aseguran que se han agotado todos los recursos otorgados. Seg√ļn el diario S√ľddeutsche Zeitung, los municipios solicitan otro presupuesto de 2.000 millones de euros para garantizar vivienda, comida y servicios b√°sicos al mill√≥n de ucranianos que acogen y quienes, adem√°s, hoy se enfrentan a un incremento hist√≥rico en las tarifas de energ√≠a el√©ctrica.Seg√ļn datos de las autoridades europeas, desde el 24 de febrero se ha detectado la entrada de 9,9 millones de personas desde Ucrania y Moldavia a diferentes Estados miembros de la Uni√≥n Europea (UE). Del total, 4,1 millones se han registrado para recibir apoyo temporal y 25.000 han solicitado de manera oficial asilo.Una crisis inauditaEn pa√≠ses m√°s lejanos a Ucrania, como Espa√Īa, la situaci√≥n es distinta, aunque reconocen que se trata de una situaci√≥n in√©dita. En entrevista para Sputnik, Jos√© Javier S√°nchez, director de Inclusi√≥n Social de la Cruz Roja Espa√Īola, asegur√≥ que el principal reto de esta crisis migratoria fue la enorme cantidad de personas que buscaron refugio desde marzo.El Sistema de Acogida del Ministerio de Inclusi√≥n en Espa√Īa ha dado protecci√≥n temporal a cerca de 120.000 personas en lo que va del conflicto. En este programa, que otorga residencia autorizada y permisos de trabajo, colaboran 19 instituciones, entre ellas la Cruz Roja Espa√Īola, la cual ha podido dar asilo a cerca de 31.000 ucranianos. Actualmente a√ļn atienden a 8.000 refugiados en alguno de los cuatro Centros de Recepci√≥n, Acogida y Derivaci√≥n (CREADE) que se crearon en Barcelona, Alicante, M√°laga y Madrid.A diferencia de pa√≠ses como Reino Unido, donde medios como The Guardian han registrado casos de familias que recibieron a refugiados, pero no lograron establecer una convivencia sana, en Espa√Īa la poblaci√≥n ha logrado conectarse con los ucranianos y empatizar con ellos.Y es que, seg√ļn el rotativo brit√°nico, adem√°s de las diferencias culturales, el incremento de precios en bienes y servicios debido al conflicto en Ucrania ha complicado la ayuda. Las autoridades brit√°nicas han solicitado aumentar hasta el doble el apoyo econ√≥mico que se otorga a familias que alojan a ucranianos en su casa, ante el posible incremento del 80% de las tarifas el√©ctricas en invierno. Esto, adem√°s, luego de que el 23% de los brit√°nicos que aceptaron alojar a los m√°s de 400.000 ucranianos que han llegado ya no est√°n dispuestos a continuar apoy√°ndolos.Pese a que no existe el rechazo que se alerta en otros pa√≠ses europeos, en Espa√Īa tambi√©n son conscientes de que "muchas personas llegaron pensando que iban a volver de inmediato", algo que tambi√©n ha golpeado su √°nimo.Desgaste del apoyoEsta percepci√≥n es compartida por algunas autoridades europeas que anticipan que el apoyo a los refugiados continuar√° y necesitan reestructurar los planes que se hab√≠an ideado para ayudarlos.En Polonia, por ejemplo, se analiza una ley para obligarlos a pagar las viviendas temporales en las que fueron acogidos, principalmente albergues y hoteles. Se estima que, de aprobarse la medida, afectar√° a 80.000 refugiados que viven en dicha situaci√≥n de un total de 400.000 que se han registrado desde el inicio del conflicto.Polonia congrega cerca del 60% del total de refugiados movilizados, para lo cual destin√≥ m√°s de 1.670 millones de euros, una cifra que, de acuerdo con estimaciones de Citigroup, podr√≠a aumentar hasta gastar cerca del 0,25% de su PIB en los siguientes meses.Otros pa√≠ses que encabezan la lista de pa√≠ses recibidores, como Alemania y Rep√ļblica Checa, ya han destinado, hasta septiembre, un gasto de 1.140 millones y 510 millones de euros en este rubro, respectivamente, seg√ļn datos de Statista.Estimaciones del Banco Mundial apuntan a que el gasto total para estas tareas al cierre de 2022 podr√≠a ser de 30.000 millones de euros, con una estimaci√≥n de gasto por refugiado de entre 8.000 y 10.000 d√≥lares, seg√ļn c√°lculos que dio el economista Giovanni Peri para un art√≠culo del Fondo Monetario Internacional (FMI).Este desgaste econ√≥mico ya obliga a naciones como Alemania a cerrar la recepci√≥n de refugiados en 12 de 16 estados, como sucedi√≥ a principios de septiembre, por √≥rdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores.Si bien algunos programas de acogida como el de la Cruz Roja Espa√Īola y el Gobierno de Espa√Īa contemplan apoyos a lo largo de 18 meses, Jos√© Javier S√°nchez reconoce que no hay "ninguna informaci√≥n para decir si en un par de meses la ayuda ya no se otorgar√°" o si √©sta podr√≠a extenderse hasta 2023.Mientras tanto, siguen ofreciendo ayuda a una poblaci√≥n que, por ahora, no sabe cu√°ndo volver√° a casa.

