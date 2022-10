https://sputniknews.lat/20221008/luis-almagro-niega-haber-violado-el-codigo-de-etica-de-la-oea-tras-escandalo-1131321058.html

Luis Almagro niega haber violado el código de ética de la OEA tras escándalo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó haber violado los códigos de ética del organismo al sostener una...

La investigación contra Luis Almagro se dio a conocer en el marco de LII periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA y señala que el encargado de la organización sostuvo una relación íntima con una colega más joven que él, de nacionalidad mexicana. El secretario general de la OEA afirmó que no fue "supervisor de ninguna persona" con la que sostuviera algún tipo de relación. Asimismo, dijo que nunca la promovió ni aumentó su salario, acciones que se consideran como condiciones especiales establecidas en el código de ética de la OEA.Según el reglamento interno de la OEA, las relaciones íntimas no deben darse entre colegas si éstas afectan el desempeño de sus funciones. Además, al sostener una relación de este tipo, la persona con el puesto superior no podrá hacer ningún tipo de evaluación o supervisión laboral de su pareja.Según versiones recogidas por medios como EFE, la relación entre Luis Almagro y su colega perteneciente a la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia es conocida por todos dentro de la organización, al grado que "todo el mundo sabe que es su novia".Aunque la identidad de la joven no ha sido revelada, se presume que es la misma mujer que acompañó a Almagro en una entrevista para el libro biográfico Luis Almagro. No pide perdón, de Martín Natalevich.

