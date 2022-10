https://sputniknews.lat/20221008/policia-de-eeuu-dispara-contra-un-joven-por-estar-comiendo-en-mcdonalds-1131298792.html

Policía de EEUU dispara contra un joven... ¿por estar comiendo en McDonald's? | Video

Policía de EEUU dispara contra un joven... ¿por estar comiendo en McDonald's? | Video

Un agente de la ciudad estadounidense de San Antonio activó su arma de fuego en contra de un joven de 17 años que estaba comiendo dentro de su automóvil en el... 08.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-08T01:46+0000

2022-10-08T01:46+0000

2022-10-08T01:52+0000

internacional

eeuu

mcdonald's

seguridad

violencia policial

texas

policía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108825/92/1088259273_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6bd0049a7be9674f44cdd5f83997539.jpg

El Departamento de Policía de esta urbe de Texas difundió un video en el que se aprecian los hechos, que al final resultaron contrarios a lo que contó el oficial James Brennand, quien aseguró que disparó su pistola porque el joven lo había agredido primero. Sin embargo, en la videograbación se aprecia que el adolescente sólo pregunta "¿por qué?", luego de que el policía le da la orden de bajar del vehículo donde se encontraba comiendo en compañía de otra persona. Brennand comentó a sus superiores que se encontraba en el lugar atendiendo otro llamado y que, al ver el vehículo rojo, identificó que se trataba de uno que se le había escapado la noche antes por otro incidente. De acuerdo con información de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de octubre, alrededor de las 22:25 horas (hora local). En las imágenes se observa que, cuando el oficial le indica al joven que se baje del auto, el vehículo se mueve en reversa, aunque no está claro hasta el momento si eso sucede por decisión del conductor o porque el adolescente soltó el freno por accidente, según reportes policiales. El oficial lanzó seis disparos en contra del joven, quien se encuentra en el hospital y su estado de salud se reporta como grave, de acuerdo con información de la prensa estadounidense. El Departamento de Policía de San Antonio aseguró que el agente fue despedido luego de comprobar que su versión de los hechos era falsa.Un fiscal de Texas señaló que no ha encontrado suficientes pruebas para presentar cargos contra el adolescente, según la agencia AP. "No hay nada que pueda decir en defensa de las acciones de ese oficial esa noche", dijo el jefe de policía William McManus a WOAI-TV.

https://sputniknews.lat/20220925/si-los-tiradores-avisan-que-abriran-fuego-en-sus-redes-por-que-eeuu-no-los-captura-1130820966.html

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, mcdonald's, seguridad, violencia policial, texas, policía