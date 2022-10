https://sputniknews.lat/20221008/the-washington-post-hay-pruebas-suficientes-para-acusar-a-hunter-biden-de-delitos-federales--1131286869.html

'The Washington Post': hay pruebas suficientes para acusar a Hunter Biden de delitos federales

'The Washington Post': hay pruebas suficientes para acusar a Hunter Biden de delitos federales

El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, está bajo investigación federal desde 2018 por delitos financieros realizados durante la... 08.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-08T06:52+0000

2022-10-08T06:52+0000

2022-10-08T06:52+0000

internacional

eeuu

hunter biden

joe biden

the washington post

escándalo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1131308145_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bbc6995a767c3e540663c8f3bb3cc82e.jpg

Hunter Biden ha sido acusado de cometer delitos fiscales y de mentir sobre su consumo de drogas para comprar un arma, según informa el medio. Las fuentes no identificadas del diario detallaron que los responsables de la investigación encontraron "hace meses" pruebas contundentes de los delitos del hijo del presidente.Sin embargo, solo los fiscales del Departamento de Justicia pueden decidir qué hacer a continuación. La decisión final la tomará el fiscal de Delaware, David Weiss, quien fue nombrado para su cargo por el expresidente estadounidense Donald Trump.The Washington Post señaló que "no es raro que las investigaciones del Departamento de Justicia tarden años en terminar", y que su política "requeriría que cualquier acusación fiscal penal fuera aprobada por la división fiscal del departamento".Por el momento, el portavoz de Weiss y el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigación (FBI) no han comentado de ningún modo el asunto.Tras ser publicado el artículo, el abogado de Hunter Biden, Chris Clark, lanzó duras críticas a los agentes federales que sirvieron como fuentes para el diario, afirmando que cualquier responsable del asunto quien comentó el hecho "aparentemente ha cometido tal delito [a nivel federal]".Mientras tanto, los conservadores han recordado los escándalos anteriores de Hunter Biden, entre ellos el llamado "portátil del infierno", y todas las veces que el hijo del actual mandatario ha echado mano a la supuesta "desinformación rusa" para defenderse de las críticas. El presentador de radio Jason Rantz señaló de forma irónica: "¡Obviamente, los rusos están implicados en la trampa de Hunter Biden! También los saudíes. E incluso Q-Anon". El editor ejecutivo del Washington Examiner, Seth Mandel, también hizo referencia de forma irónica a la "operación rusa de desinformación".El informe de The Washington Post fue difundido poco después de que medios estadounidenses reportaran, citando fuentes anónimas, que la investigación contra Hunter Biden que está abierta desde 2018 por fin disponía de pruebas reales de delitos y los investigadores estaban sopesando si acusar al hijo del presidente.Las fuentes afirmaron que los fiscales estaban centrados en los cargos relacionados con los impuestos y las armas. La acusación por armas de fuego está relacionada con al menos una declaración falsa realizada por Hunter en su adquisición de arma. Asimismo, el caso del "portátil del infierno", que incluye correos electrónicos comprometedores, fotos de desnudos y videos gráficos, también es objeto de investigación. Este escándalo salió a la luz por primera vez cuando el New York Post publicó varios correos electrónicos del dispositivo en 2020. Este ordenador supuestamente fue abandonado por Hunter en un taller de reparación en Delaware.Este dispositivo es considerado como prueba de las actividades potencialmente ilegales del hijo del presidente, entre ellas fiestas con prostitutas hasta "negocios" que implicaban el intercambio de dinero en efectivo aprovechándose del cargo de su padre durante la Administración de Barack Obama.El propio Joe Biden afirmó desconocer cualquier actividad ilegal de su hijo, además, durante la campaña electoral de 2020 varios medios de comunicación afirmaron que el caso del "portátil del infierno" formaba parte de la "campaña de desinformación rusa".

https://sputniknews.lat/20210607/strippers-y-una-hija-abandonada-nuevas-revelaciones-salpican-la-reputacion-de-hunter-biden-1112989576.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, hunter biden, joe biden, the washington post, escándalo