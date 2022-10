https://sputniknews.lat/20221009/mexico-esta-dividido-porque-vive-en-la-derrota-cronica-de-la-conquista-1131334365.html

México está dividido porque vive en "la derrota crónica de la Conquista"

México está dividido porque vive en "la derrota crónica de la Conquista"

09.10.2022

Esa es la propuesta del escritor mexicano Ricardo Homs, quien recientemente publicó el libro México dividido. O cómo entender la mexicanidad hoy en día (Harper Collins, 2022), un análisis del origen y la manifestación de la mexicanidad, así como un planteamiento crítico sobre la narrativa gubernamental con la cual se ha construido la identidad nacional.México dividido hace un repaso sobre la historia del país latinoamericano y sobre los conceptos de identidad nacional que han surgido a partir de la Conquista, ocurrida en 1521 y hoy revisionada por el propio Gobierno mexicano como el inicio de la resistencia indígena, algo que para el autor alimenta el sentimiento de "derrota crónica" y "victimismo" en el mexicano.A pesar de la labor intelectual de personajes como Octavio Paz, Samuel Ramos, José Vasconcelos, entre otros, por hacer una propuesta de mexicanidad nueva, la identidad mexicana mantuvo sus lazos con su pasado indígena y persiste la disyuntiva entre el México prehispánico y el México moderno, una narrativa alimentada por cada Gobierno en turno para alimentar un sentimiento de nacionalismo y así mantener el control político de la población."Es más rentable en la política echarle la culpa a terceros y a circunstancias ajenas que construir algo", opina Homs, quien considera que el mestizaje es en sí mismo la mexicanidad, pese a que este concepto también ha sido señalado como un instrumento formulado para invisibilizar a la población indígena, sobre todo a inicios del siglo XX.El proceso intelectual de definir una identidad mexicana no había ocurrido en México, principalmente, porque siempre se asumió la narrativa del Gobierno en turno. Con la llegada de la televisión y, décadas después, con las redes sociales, los mexicanos tuvieron que abrirse a un mundo globalizado, al tiempo que se cuestionaban qué es ser mexicano "en una fase de transición en todo el mundo" donde "el modelo social político y económico ya está caducado".Estos resentimientos, según Homs, se dan porque "México siempre ha sido muy injusto con las minorías" y mantiene una actitud racista en la vida cotidiana. Si a esto se suma una educación "derrotista" que asume que el presente es inmutable porque el destino nacional se definió desde hace 500 años, se tiene una sociedad victimizante que, además, enfrenta graves problemas de autoestima que le impiden, por ejemplo, saber cómo expresar una diferencia con otra persona obligándola a mantener siempre una actitud de sumisión, una especie de "diplomacia mexicana" que se basa en decir lo que el otro quiere escuchar aunque ello termine en un mensaje ambiguo, pero que no compromete a los interlocutores.Lo anterior, según Ricardo Homs, deriva en una individualidad y una convivencia basada en la violencia, donde sobrevive el más fuerte, algo que incluso se traspasa a la política ya que "en las campañas electorales no gana la mejor propuesta, la gana el menos malo" que se sobrepone a la mala reputación de su contrincante.El consultor político considera que en México "nos dejamos llevar por la victimización", lo que lleva a millones de personas a la "cultura del dinero fácil" enarbolada en la llamada narcocultura manifiesta, en entre otras formas, en series de televisión.Por ello, y para que "las cosas no se salgan de control", Ricardo Homs apuesta por proponer una educación que "supere" la narrativa de la Conquista española por una que reconozca el proceso de "transculturización" que considera que se vivió en la Colonia, y que nos permita "hablar de nuestras grandes raíces y la fusión con Europa", algo que "hoy nos da unos atributos de identidad y personalidad muy valiosos que no hemos tratado de aplicar constructivamente"."México es un país con una gran tradición cultural, unas grandes raíces que no lo tienen la mayoría de los países de Latinoamérica que terminaron como países construidos a través de las migraciones del extranjero, de Europa y Oriente", sostiene el escritor.Asimismo, Homs propone un ejercicio de autorreflexión para entender cuáles son las características que definen al mexicano y cómo aprovecharlas en un mundo globalizado, siendo una de las principales la que considera la "intuición mexicana", una capacidad que el autor define como una "intuición pura" que contrasta con la "razón pura" del idealismo alemán y que se traduce en la habilidad del mexicano de aprender con "ensayo y error", algo que se percibe como debilidad en vez de fortaleza."Necesitamos un proyecto de terapia intensiva para cambiar el contexto actual porque se nos puede salir de control si no lo hacemos, corremos otro riesgo muy grave: perder las vías de integrarnos ahora sí de forma total y absoluta a la globalización y la cultura global, podríamos terminar perdiendo rasgos muy importantes de nuestra identidad", advierte el escritor mexicano.

