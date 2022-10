https://sputniknews.lat/20221010/califican-de-irregularidad-la-extension-de-la-mision-de-naciones-unidas-en-venezuela-1131377999.html

Califican de irregularidad la extensión de la misión de Naciones Unidas en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — La extensión de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) forma parte de las... 10.10.2022

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó el 7 de octubre extender dos años más el mandato de la misión que investiga y documenta presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.El proyecto quedó aprobado con 19 votos a favor, cinco en contra y 23 abstenciones.En ese sentido, Cornejo consideró que los países que no se doblegan a los poderes fácticos de determinados gobiernos son acusados ante organismos internacionales.RechazoEl Gobierno de Nicolás Maduro rechazó la renovación de la misión, al considerar que ésta busca alentar a los sectores extremistas de su país para desestabilizar la democracia en esta nación caribeña.Tres semanas antes de la renovación de la misión, ésta presentó un tercer informe en el que acusó a los organismos de seguridad del Estado de cometer represiones contra ciudadanos opositores.Además, el organismo documentó 122 casos de víctimas que "fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde 2014 hasta la actualidad".Según el texto, los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes.Cornejo, también columnista del periódico Cuatro F, opinó que los informes de la misión carecen de validez.La misión fue creada en septiembre de 2019 por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.Ese mandato fue renovado en octubre de 2020 por dos años más, hasta septiembre de 2022, y ahora por otros dos años hasta 2024.La administración de Maduro afirmó que "no reconocerá ningún mecanismo de tutelaje creado al margen de los principios propios del derecho internacional, que pretenda vulnerar la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano".Asimismo, aseguró que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, no politización, imparcialidad y diálogo constructivo en el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.En el último informe difundido en junio, la ex Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, reconoció los avances de Venezuela en materia de derechos humanos, tras la disminución de muertes en operaciones de seguridad.

