Desmienten a Biden desde el Pentágono: no hay evidencia de que Rusia inicie un Armagedón

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cuenta con información actualizada que le permita concluir que Rusia prepara una agresión nuclear a gran escala... 10.10.2022, Sputnik Mundo

El 6 de octubre, el mandatario demócrata advirtió que el mundo está cada vez más cerca de una catástrofe debido a la amenaza nuclear que, según él, representa Moscú para todo el planeta. "No hemos enfrentado la posibilidad del Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba [...]. Putin no bromea cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas", dijo Joe Biden en la ciudad de Nueva York, desatando la histeria nuclear en el mundo occidental. Sin embargo, días después, el Pentágono matizó las declaraciones del presidente al asegurar que Biden no tiene información precisa ni actualizada para determinar la posibilidad de una tragedia internacional por el uso de armas nucleares. Las palabras de Biden generaron reacciones en todo el mundo, aunque las mayores críticas le llovieron al mandatario dentro de su propio país. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, aliado de Donald Trump, afirmó que las declaraciones de Biden no fueron adecuadas para el momento por el que actualmente atraviesa Estados Unidos y el resto del mundo, con un conflicto entre Rusia y Ucrania que ya lleva más de siete meses.

