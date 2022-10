https://sputniknews.lat/20221010/ni-la-dea-ni-el-fbi-amlo-aclara-que-el-acuerdo-de-seguridad-entre-zacatecas-y-eeuu-no-es-valido-1131357323.html

Ni la DEA ni el FBI: AMLO aclara que el acuerdo de seguridad entre Zacatecas y EEUU no es válido

Ni la DEA ni el FBI: AMLO aclara que el acuerdo de seguridad entre Zacatecas y EEUU no es válido

Luego de que la semana pasada el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, para establecer acuerdos en... 10.10.2022

américa latina

méxico

ken salazar

zacatecas

gobierno de estados unidos

Al ser cuestionado por Sputnik sobre si estaba enterado sobre los acuerdos, en donde sale a relucir la presencia de la Administración de Control de Drogas​ de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI), el mandatario mexicano señaló que la Constitución prohíbe que las entidades suscriban acuerdos con Gobiernos extranjeros. López Obrador señaló que no hay problema si las autoridades del estado se reúnen con autoridades de Estados Unidos; sin embargo, recordó que la política exterior es asunto del jefe del Ejecutivo. "No pasa a mayores si no hay nada escrito, convenido, es importante que todos sepamos que estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos sepamos lo que dicen nuestras leyes", dijo. A pesar de la reunión entre Salazar y David Monreal, en donde a decir del mismo embajador estadounidense estuvieron elementos de la DEA, el FBI, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el presidente de México se dijo confiado en el representante estadounidense. Fue el pasado viernes, 6 de octubre cuando se llevó a cabo la polémica reunión entre Salazar y el gobernador zacatecano. El encuentro fue calificado como "histórico" por el mismo embajador estadounidense, quien agregó que todo se hizo respetando la soberanía del país latinoamericano. De acuerdo con el artículo citado por el presidente de México en su conferencia de este 10 de octubre, es tarea del Ejecutivo nacional "dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado".

méxico

zacatecas

