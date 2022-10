https://sputniknews.lat/20221010/trump-elogia-al-ultraderechismo-de-vox-por-sus-acciones-buenas-conservadoras--video-1131337680.html

Trump elogia al ultraderechismo de Vox por sus "acciones buenas conservadoras" | Video

El magnate republicano sigue dando de qué hablar al externar su apoyo a políticos de otros países. Hace una semana, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, su mensaje de respaldo estuvo dirigido al presidente Jair Bolsonaro. Ahora hace lo mismo, pero con Vox, la tercera fuerza política más fuerte de España. En un video grabado desde su avión privado, Donald Trump reconoció "el increíble trabajo" que, según él, hace Santiago Abascal, presidente nacional de este partido de ultraderecha que promueve iniciativas y discursos en contra de la migración, la diversidad sexual y el aborto, y que además impulsa ideas nacionalistas y propone una revisión de la historia oficial española. Además, aseguró que "España es un gran país y queremos que siga siendo un gran país. Así que felicidades a Vox por tantos grandes mensajes que hacen llegar a la gente de España y a la gente del mundo". En sus redes sociales, Vox publicó el video del expresidente de Estados Unidos, quien durante su mandato también impulsó narrativas y políticas en contra de los migrantes provenientes del mundo musulmán, así como de México y Centroamérica. El espaldarazo de Trump a Santiago Abascal sucede en momentos en que Vox protagonizó un evento proselitista, VIVA 22, en la ciudad de Madrid, donde miles de personas se reunieron para demostrar su apoyo a este partido identificado con la extrema derecha. El exmandatario estadounidense no fue el único en externar su apoyo a Vox. También hicieron lo propio la próxima primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. "Necesitamos una Europa más valiente a la hora de implementar políticas para responder a grandes crisis y grandes escenarios internacionales [...]. En España, como en Italia, y como en probablemente en toda Europa, hay una mayoría de ciudadanos que no se reconocen en las utopías y la ideología de la izquierda, y que nos piden que asumamos la responsabilidad de gobernar. No podremos hacerlo solos, necesitaremos compañeros de viaje leales y fiables que desistan de una vez por todas de hacer un guiño a la izquierda y, en su lugar, nos ayuden a organizar la alternativa a la izquierda", dijo Meloni en un videomensaje. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, criticó los "experimentos extraños" que realizan muchos Gobiernos europeos y advirtió que los ideales del progresismo y la izquierda no serán incrustados en las familias más tradicionales. "Nuestras casas, las de España y las de Polonia, están en peligro. Vamos a proteger a nuestras casas, nuestros hogares y vamos a defender nuestros valores, nuestras patrias. Viva la solidaridad, viva la normalidad, viva la libertad", agregó.

