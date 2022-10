Un alto funcionario de Kiev revela que los equipos de sabotaje de Ucrania reciben órdenes de EEUU

https://sputniknews.lat/20221010/un-alto-funcionario-de-kiev-revela-que-los-equipos-de-sabotaje-de-ucrania-reciben-ordenes-de-eeuu-1131377385.html

Las autoridades de Ucrania mantienen al tanto a sus contrapartes de Estados Unidos de las operaciones de sabotaje del régimen Kiev y de otras acciones antirrusas, reveló accidentalmente Sergey Pashinsky, jefe de la Asociación de Empresas de Defensa de Ucrania.Pashinsky aclaró que él ha estado a cargo de la mayoría de las acciones militares ucranianas, incluyendo la planeación operativa en la Isla Zmeiny ('Serpiente'), una pequeña, pero estratégicamente significativa isla situada en el Oeste de la costa de Rumanía en el Mar Negro, y la cual fue testigo de un fuerte enfrentamiento entre fuerzas ucranianas y rusas a principios de este año."Yo planeé la operación de la Isla Zmeiny, la llevé a cabo personalmente [usando] Bohdan ucraniano y César francés [obuses]. Sí, esta fue una operación mia enteramente", declaró el oficial.Pashinsky indicó que las operaciones en contra de alguna infraestructura como el Puente de Crimea son posibles sólo si Washington da luz verde."El Puente de Crimea es una importante artería, pero por otra parte pienso que conoces a [Vladimir] Putin mejor que yo. ¿Quién puede analizar las acciones de Putin en caso de sabotaje contra el Puente de Crimea? ¿Quién?", cuestionó el funcionario.Los comediantes no aclararon si la charla con Pashinsky se dio antes o después del ataque de sabotaje del sábado en Crimea. Dos oficiales ucranianos de alto mando declararon a The New York Times este domingo la inteligencia ucraniana estaba detrás del ataque al puente, uno de ellos calificando la agresión como "excelente" y declarando que la operación "mostró las fallas del sistema ruso para garantizar la seguridad incluso en sus blancos más significativos y sagrados".Los oficiales ucranianos también se regodearon públicamente del acto terrorista, mientras el consejero presidencial, Mikhail Podolyak, declaró que el ataque del puente es sólo "el inicio" y que "todo lo ilegal debe destruirse" y "todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania".Rusia lanzó una serie de misiles que golpearon puntos estratégicos de Ucrania el lunes a raíz de la confirmación del involucramiento de las fuerzas especiales ucranianas en el ataque al puente. Los ataques rusos estuvieron dirigidos a la infraestructura energética ucraniana y a los puestos de mando y comunicaciones militares en todo el país. El presidente Putin advirtió que los ataques seguirán si continúan los sabotajes ucranianos contra la infraestructura del país euroasiático.

