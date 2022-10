https://sputniknews.lat/20221011/amlo-reacciona-a-publicacion-de-el-rey-del-cash-es-un-acto-de-deshonestidad-intelectual-1131407227.html

AMLO reacciona a publicación de 'El Rey del Cash': "Es un acto de deshonestidad intelectual"

El periodista Héctor de Mauleón lo calificó como un fenómeno editorial, la periodista Anabel Hernández lo consideró un testimonio que rompe la simulación del... 11.10.2022, Sputnik Mundo

Se trata del libro El rey del cash: El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, firmado por Elena Chávez, quien fue pareja sentimental del jefe de prensa del actual mandatario, César Yáñez."Este es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez Centeno. Ellos dos son los personajes centrales de esta historia dramática, trágica, llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo", anota la autora en la introducción.En su conferencia matutina de este martes 11 de octubre, López Obrador dijo que la publicación forma parte de varios esfuerzos de oposición a su trabajo, pero descartó que lo afecte políticamente."No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aun sin pruebas, de deshonestidad intelectual, entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada, nada", dijo en referencia a las fuerzas de oposición política en el país. El mandatario aseguró que si no fuese honesto, ya lo hubiesen destruido.El pueblo de México es uno de los que tienen el menor analfabetismo político del mundo, por lo que no es engañado con guerra sucia, lo que enfurece a la oposición, consideró López Obrador. "(Usan) la calumnia como práctica política de todos los días", aseveró.Además, criticó que el escenario está puesto para que la autora del libro, Elena Chávez, sea entrevistada por periodistas como Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Denise Dresser, Carlos Marín y Carlos Loret de Mola, entre otros, a quienes considera opositores a su gestión.La obra aborda a personalidades y asuntos como el actual dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; la aspirante a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la pareja sentimental del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; el plantón en el Paseo de la Reforma, en la capital del país, con la que López Obrador acusó fraude electoral en los comicios de 2006, entre otros temas.También incluye entrevistas con los opositores Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y Ricardo Pascoe.

